Bergamo. Al Palazzo della Ragione la mostra YAYOI KUSAMA INFINITO PRESENTE

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 12 maggio 2023 – La mostra di Yayoi Kusama (Matsumoto, Giappone, 1929), l’artista più popolare al mondo, si annuncia come una delle iniziative espositive più attese dell’intero 2023.

Dal 17 novembre 2023 al 14 gennaio 2024, in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, Palazzo della Ragione a Bergamo ospita per la prima volta in Italia Fireflies on the Water, una delle Infinity Mirror Room più iconiche dell’artista più popolare al mondo, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York, a cura di Stefano Raimondi.

Tanta è l’attesa dell’evento che sono oltre 15.000 le persone che si sono preregistrate da tutta Italia sul sito dell’associazione The Blank (www.theblank.it), promotore dell’iniziativa insieme al Comune di Bergamo, per non perdere l’opportunità di ammirare la Infinity Mirror Room di Yayoi Kusama, un ambiente immersivo che sospende lo spettatore nella contemplazione di un infinito che è allo stesso tempo interiore e cosmico.

Redazione