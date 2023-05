Firenze, Sangiuliano: “Su diritto all’immagine sentenza conferma posizione MiC”

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 15 maggio 2023 – “Apprezzo la sentenza del Tribunale di Firenze sul David di Michelangelo, che riconosce il principio di un diritto all’immagine per i beni culturali. In generale, senza entrare nei dettagli del dispositivo che non conosco, si deve affermare che l’utilizzo a fini commerciali per i beni culturali va pagato mentre deve essere gratuito per le immagini a fini didattici e di studio. Conforta che i giudici la pensino come il Ministero della cultura”.

Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando la sentenza del Tribunale di Firenze.