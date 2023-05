INAUGURATO IL PRIMO STORE HUMANA PEOPLE A MILANO PER UN GUARDAROBA COMPLETAMENTE SECOND HAND

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2023 – Creare il proprio guardaroba completamente con abiti second hand è ora possibile grazie a Humana People, la nuova catena di negozi che ha inaugurato lo scorso 3 maggio il suo primo store a Milano, in via De Amicis 45.

La vasta scelta del negozio permette di soddisfare le esigenze di tutte le persone, che in questo modo non solo danno una seconda vita a capi ancora riutilizzabili, salvaguardando l’ambiente, ma contribuiscono anche a un impatto sociale positivo.

Humana People è parte infatti dell’ente no profit Humana People to People Italia, che da 25 anni si occupa della raccolta, selezione e vendita di capi usati per finanziare progetti sociali in Italia e nel mondo. Complessivamente, i progetti sociali realizzati dai membri della Federazione Humana, che è presente in 46 Paesi nel mondo, ogni anno migliorano la vita di oltre 16 milioni di persone.

Numerosi gli ospiti intervenuti durante l’evento del 3 maggio per inaugurare il negozio ma anche per celebrare gli importanti traguardi raggiunti da Humana People to People Italia nei primi 25 anni di attività.

Tra questi, l’Assessore all’Ambiente e al Verde del comune di Milano Elena Grandi, che durante la live trasmessa dallo store ha commentato: “Il Comune di Milano sta lavorando per far sì che la transizione ecologia diventi un fatto e non solo una dichiarazione, attraverso diverse azioni che riguardano la qualità dell’aria, l’economia circolare, l’educazione e il coinvolgimento della cittadinanza. La risposta ampiamente positiva delle persone all’iniziativa di oggi testimonia un crescente interesse della cittadinanza nel recuperare, riutilizzare e ridurre gli sprechi.”

Nella giornata sono intervenuti anche rappresentanti di partner di Humana People to People, tra cui Candiani Denim e Woolrich Outdoor Foundation, e sostenitori come Matteo Ward, ambasciatore di Fashion Revolution Italia e della campagna “Good Clothes Fair Pay”. Inoltre, hanno preso parte all’evento Stella Gubelli di ALTIS Advisory SRL Società Benefit, Francesca Romana Rinaldi del Monitor for Circular Fashion di SDA Bocconi e Claudia Strasserra di Bureau Veritas. È possibile rivedere le interviste realizzate durante la giornata sui canali Instagram @humana_it e @humanapeoplestore.