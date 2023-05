Tentato “colpo di stato” trumpista nella Repubblica Dominicana

di Manuel Domínguez Moreno

Santo Domingo, 23 maggio 2023 – L’azione del presidente Luis Abinader, lodata e presa ad esempio dalle grandi potenze del mondo, ha spinto settori del nuovo populismo dominicano a promuovere una campagna internazionale contro il presidente attraverso i media di estrema destra degli Stati Uniti.

Luis Abinader è un presidente che sta mantenendo le sue promesse e questo brucia coloro che pensavano di poter sottrarre la volontà del popolo attraverso bugie e notizie false. I fatti sono invincibili contro la propaganda distruttiva del trumpismo dominicano e, per questo motivo, stanno ricorrendo a giochi sporchi il cui unico scopo è quello di eseguire una sorta di “colpo di Stato” contro il legittimo presidente del paese caraibico.

Di fronte ai risultati positivi delle politiche di Abinader, il trumpismo dominicano, guidato dall’ex presidente Leonel Fernández, non ha altra scelta che fare appello all’aneddoto per cercare di trasformarlo in una questione di Stato. Attraverso i social media, attraverso l’utilizzo dei big data, si sta cercando di far vedere alla popolazione dominicana e al mondo intero una sorta di apocalisse che in realtà non esiste.

Quando i risultati ottenuti durante l’amministrazione di Luis Abinader sono storici, quando la Repubblica Dominicana sta ricevendo un riconoscimento internazionale senza precedenti fin dal giorno della sua indipendenza nel 1844, l’opposizione non ha altra via d’uscita che utilizzare la menzogna e diffonderla attraverso strumenti mediatici con cui si cerca di contrapporre all’evidenza.

Il quotidiano digitale statunitense Washington Times, uno dei portavoce dell’estrema destra e sostenitore degli assalitori del Campidoglio il 6 gennaio 2021, ha pubblicato un articolo di opinione pieno di dati falsi e manipolati che non colpiscono solo Abinader, ma anche il prestigio della Repubblica Dominicana. È a questo punto che arrivano coloro che si giurano solennemente e quelli che piangono lacrime di coccodrillo davanti alla bandiera della repubblica.

Questo mezzo di comunicazione residuo, che raggiunge a malapena i 3 milioni di visite al mese, è quello che i trumpisti dominicani hanno utilizzato per cercare di screditare e creare un clima d’opinione che porti la popolazione, soprattutto quella della diaspora, a generare una situazione simile a quella causata dagli hacker e dall’intelligence russa nel 2016 negli Stati Uniti. L’intervento esterno nei processi democratici basato sulla menzogna e sulle insidie.

Tuttavia, è un mezzo molto ben scelto, poiché è letto dalle diaspora di diversi paesi latinoamericani, soprattutto da quelli che non sono emigrati per motivi economici, ma politici, come Cuba o il Venezuela, e che sono così favorevoli a Donald Trump e all’ala ultra destra del Partito Repubblicano. Ciò che si cerca è un effetto contagio di cui Abinader deve essere consapevole, poiché potrebbe crearsi uno scenario in cui i migranti dominicani possano contagiarsi del trumpismo dominicano.

Questi apologisti del populismo dominicano hanno sicuramente contattato un redattore del Washington Times e gli hanno raccontato la loro versione manipolata di ciò che accade nella Repubblica Dominicana sotto il governo di Luis Abinader, pubblicando un articolo di opinione così patetico da poter distruggere la reputazione di qualsiasi professionista del giornalismo.

La colonna, firmata da Peter Roff, noto estremista e sostenitore di Donald Trump, cerca di far sembrare che gli Stati Uniti stiano perdendo peso in America Latina a favore della Cina e dedica gran parte del contenuto dell’presunto articolo a screditare Luis Abinader con bugie che chiunque ben informato riconoscerebbe a chilometri di distanza, ma che, opportunamente inserite in tweet, post su Instagram o video manipolati su YouTube, possono creare il caos, ovvero l’obiettivo dell’opposizione populista e trumpista.

Per comprendere la fallacia, bisogna partire dal presupposto che il Washington Times cita come esempio di buona gestione il pseudo dittatore salvadoregno Nayib Bukele, che colloca nella categoria degli alleati degli Stati Uniti, ma che nella sua politica contro le bande criminali sta sistematicamente violando i diritti umani e democratici di migliaia di persone. È lo stesso che ha fatto Trump con il dittatore filippino Rodrigo Duterte o con Vladimir Putin, che una fazione dell’estrema destra americana considera un alleato.

D’altra parte, il presunto esperto Roff afferma che Luis Abinader sta “utilizzando metodi di ‘custodia preventiva’ per mantenere il suo ginocchio sulla gola dei suoi avversari politici. A marzo, oltre una dozzina di figure dell’opposizione sono state incarcerate senza accuse, incluso il suo avversario presidenziale del 2020. Molti di loro rimarranno in prigione fino dopo le prossime elezioni”.

Questo è falso, poiché l’arresto di questi politici deriva da un grave caso di corruzione, il Caso Calamar. Questa difesa accanita di corrotti è un segno che coloro che hanno proposto la pubblicazione di questo articolo difendono lo stato corrotto imposto durante i governi di Danilo Medina e soprattutto di Leonel Fernández.

Gonzalo Castillo, il leader che ha sfidato Abinader alle elezioni e ha perso, è presumibilmente coinvolto in questo caso di corruzione ed è stato già accusato per fatti commessi durante il suo mandato come ministro delle Opere Pubbliche del governo di Danilo Medina. Diversi media europei hanno pubblicato diverse corruzioni di Castillo nel giugno 2020 senza che lui dicesse nulla, pubblicazioni che hanno suscitato grande scandalo nella Repubblica Dominicana e che hanno avuto un ruolo vitale nella vittoria di Abinader alle elezioni presidenziali. Il popolo dominicano non vuole la corruzione e, certamente, non vuole mezzi di comunicazione che cerchino di coprirla o che presentino i corrotti come martiri.

Il giornale dell’estrema destra americana dimentica che dal 2004 fino ad agosto 2020, la Repubblica Dominicana è stata uno dei principali centri mondiali di corruzione e crimine organizzato. Durante i governi del Partito di Liberazione Dominicana (PLD), guidati da Leonel Fernández e Danilo Medina, si è creato un contesto segnato dalla corruzione più assoluta e ciò si è riflettuto nelle leggi che hanno emanato e che, in alcuni casi, sono ancora in vigore nonostante il cambio di presidente. Il livello di corruzione, di cui hanno beneficiato i vertici del PLD, è stato così elevato che il paese caraibico è diventato il principale protagonista del Caso Odebrecht in proporzione.

A Roff non è stato raccontato, o non gli è interessato raccontare per non infastidire i suoi benefattori, che l’arrivo di Luis Abinader alla presidenza ha provocato un cambiamento storico che gli ha valso il riconoscimento internazionale per il suo lavoro contro la corruzione. Inoltre, i dati sono lì, il che ha portato la Repubblica Dominicana a scalare posizioni nei vari ranking mondiali come mai prima nella sua storia.

Il Washington Times considera una cattiva notizia che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, abbia citato come esempio nella lotta per la democrazia le misure anticorruzione del governo di Luis Abinader. Queste parole di Biden, ovviamente, sono state un duro colpo per coloro che si presentano oggi come salvatori della patria, come ha fatto Donald Trump o i leader dell’estrema destra filofascista europea, ma che quando erano al potere hanno fatto dell’impunità un elemento fondamentale dei loro governi.

Va ricordato a quel giornale digitale del populismo trumpista che nel suo discorso di insediamento, il presidente dominicano è stato molto chiaro sulle sue intenzioni riguardo alla lotta contro la corruzione: “E oggi, qui, dico che la nostra democrazia è stata danneggiata. In questo momento voglio essere molto chiaro, preciso e deciso. Nel governo che iniziamo oggi, non sarà permesso, in nessun caso, che la corruzione del passato rimanga impunita, chi ha rubato denaro dal popolo deve pagare giustizia per i suoi atti. Allo stesso modo, voglio fare un avvertimento ai nuovi funzionari che mi accompagneranno nel governo del cambiamento: non tollererò alcun atto di indecenza e ancora meno di corruzione nel mio governo. Il funzionario che sbaglia con i soldi del popolo sarà immediatamente destituito e messo a disposizione della giustizia”.

È ciò che Abinader ha fatto dal mese di agosto 2020 e ai trumpisti dominicani non piace perché è molto facile arricchirsi grazie ai soldi del popolo, denaro che attualmente viene investito per migliorare i servizi sociali o per promuovere la Repubblica Dominicana in modo da diventare un centro per l’attrazione di investimenti internazionali che creino nuovi posti di lavoro e, di conseguenza, maggior prosperità per le famiglie di classe media e lavoratrici.

Affermare che Luis Abinader viola i diritti umani significa ignorare ciò che sta realmente accadendo in Repubblica Dominicana. La governance attuale viene presa come esempio di rispetto delle libertà democratiche in tutti gli ambiti internazionali. Tuttavia, ai trumpisti dominicani non piace e per questo hanno istigato la pubblicazione di questo articolo.

D’altra parte, il presunto articolo del giornale di estrema destra sostiene che la Cina sta sostenendo Luis Abinader nella sua ricerca di rinnovare il suo mandato. Questo è, oltre che falso, assurdo. Basta guardare all’agenda presidenziale del presidente dominicano o del suo governo per capire che Roff non ha idea di ciò che ha scritto (o trascritto).

Luis Abinader e il suo governo hanno avuto contatti con gli Stati Uniti, il Giappone, la Spagna, la Corea del Sud, la Svizzera, il Regno Unito, paesi che non sono certo noti per essere controllati dalla Cina. Il filosofo greco Cleobulo di Lindos disse nel VI secolo a.C. che “nulla al mondo è così comune come l’ignoranza e i ciarlatani”, qualcosa che, 2600 anni dopo, è ancora valido e dimostrato dalla pubblicazione del Washington Times.

Inoltre, Roff è così ignorante su ciò che accade al di fuori del Distretto di Columbia che arriva a affermare che “la prigionia preventiva” è “uno strumento preferito dai dittatori e dai candidati che temono che la gente li spodesti dal potere se ne hanno l’opportunità”. La prigionia preventiva è uno strumento giudiziario che viene applicato in tutti i paesi democratici occidentali, soprattutto nei casi di corruzione.

Manuel Domínguez Moreno