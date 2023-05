La Resegup 2023 è SOLD OUT! Chiuse le iscrizioni, il 3 giugno in 1200 alla partenza

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 24 maggio 2023 – Conto alla rovescia ufficialmente partita per la XII edizione di Resegup, la gara lecchese che si conferma regina delle skyrace lombarde con e ben 1200 pettorali assegnati e il conseguente sold out di iscrizioni.

Un risultato strepitoso accolto con grande entusiasmo dalla 2Slow, associazione sportiva lecchese che dal 2010 organizza la Resegup. “È sempre una soddisfazione vedere questa gara sia amata, apprezzata e partecipata – commentano i responsabili dallo staff 2Slow -. L’auspicio iniziale è sempre quello di riuscire a vendere tutti i 1200 pettorali, ma non è un’impresa facile. Quest’anno, a dispetto della passata edizione quando ci fermammo a 1160 pettorali venduti, siamo riusciti a raggiungere il sold out. Che dire, grazie a tutti per la fiducia e non ci resta che dare appuntamento a sabato 3 giugno in piazza Garibaldi a Lecco”.

Nonostante sia diventato un appuntamento ormai tradizionale, ogni edizione della Resegup riserva sempre qualche sorpresa. Quest’anno tra le novità c’è il bicchiere pieghevole in silicone inserito nel pacco gara, il cui utilizzo è vivamente consigliato durante la giornata del 3 giugno per ridurre l’utilizzo della plastica e contribuire e rendere Resegup una gara sempre più rispettosa dell’ambiente. Per tutti i finisher ci sarà un bellissimo regalo realizzato a Premana, paese delle lame, dalla ditta Maglio Nero e personalizzato per Resegup.

Al vaglio in questi giorni tutti ultimi aspetti logistici e organizzativi in vista di sabato 3 giugno, con la partenza di Resegup 2023 alle 14.30 da piazza Garibaldi. Sempre in piazza Garibaldi venerdì 2 giugno, dalle 18 alle 22, e il giorno della gara, dalle 9.30 alle 13, sarà possibile ritirare il proprio pettorale e il pacco gara sponsorizzato dall’azienda lecchese Ande.