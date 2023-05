Incidente a Sesto Calende, imbarcazione con 25 persone a bordo si ribalta: un morte e tre dispersi

(mi-lorenteggio.com) Sesto Calende, 29 maggio 2023 – Nella serata di ieri, intorno alle ore 19.00, nelle acque adiacenti a Lisanza, una imbarcazione con 25 persone a bordo si è ribaltata.

Dopo l’arrivo dei soccorsi, il bilancio è di un morto e tre dispersi.

Tre feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Angera in codice verde, uno in codice giallo all’ospedale di Gallarate e uno sempre in codice giallo all’ospedale di Gallarate. Altri quindici pazienti sono stati valutati in loco, ma, non ospedalizzati.

A seguito di ulteriori riscontri vengono attualmente confermate 3 persone disperse, per le quali sono tutt’ora in corso le ricerche.

