Marco Contessa (Frontalieri CISL Lombardia): “Finalmente è finita la diatriba che da anni tormenta i frontalieri”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1° giugno 2023 – In merito all’accordo tra Italia e

Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, le

dichiarazioni di Marco Contessa, Referente Regionale Frontalieri CISL

Lombardia: “L’approvazione definitiva da parte del Senato della

Repubblica Italiana del Disegno di Legge che regolamenta la

tassazione dei lavoratori frontalieri pone, finalmente, fine alla

diatriba che da anni tormenta questi lavoratori. L’accordo respinge

– grazie al contributo del sindacato – il tentativo di applicare

la nuova normativa a tutti i lavoratori frontalieri senza distinguere

tra ‘vecchi’ e ‘nuovi’.

La garanzia di mantenere l’attuale normativa per tutti i ‘vecchi

frontalieri’, ovvero coloro i quali svolgono o hanno svolto

attività dal 31/12/2018 alla data di entrata in vigore della norma,

pone al riparo migliaia di lavoratori. Per i ‘nuovi frontalieri’

vengono introdotte importanti modifiche fiscali e assistenziali.

Sul tema dei ristorni ai comuni, tema indiscutibilmente caro a molte

amministrazioni locali, appare importante la definizione di un

meccanismo di garanzia che definisce un fondo specifico per progetti

infrastrutturali e socioeconomici sui quali anche il Sindacato dovrà

essere chiamato in causa.

Non appena l’iter amministrativo sarà concluso verranno definite,

a livello territoriale, iniziative specifiche per meglio esplicitare

i dettagli del nuovo accordo fiscale”