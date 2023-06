FILARMONICA DI MILANO torna l’appuntamento con “LAFIL-MUSICA NEI QUARTIERI”: il programma

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2023 – Torna l’appuntamento de LaFil-Filarmonica di Milano con “LaFil-Musica nei quartieri”, dopo le edizioni del 2021-2022 nel Municipio 6 di Milano. Da martedì 6 a domenica 11 giugno 2023, infatti, l’orchestra abiterà con la musica i quartieri del Municipio 5.

Concerti gratuiti, prove aperte dell’orchestra, incontri per avvicinare i più giovani alla musica classica, visite guidate e attività aperte a tutti alla scoperta del dialogo tra la musica e le altre arti: questo è l’obiettivo del progetto, attraverso il quale LaFil si impegna a rendere i quartieri di Milano centri di partecipazione e arricchimento collettivo. Dopo il successo delle scorse edizioni nel Municipio 6, LaFil inaugura la stagione estiva 2023 portando le proprie novità nel contesto del Municipio 5. Quest’anno il progetto si avvale dell’importante collaborazione di MaMu – Magazzino Musica.

Tra le attività in calendario, particolare importanza assumono i concerti di sabato 10 e domenica 11 giugno, rispettivamente all’Abbazia di Chiaravalle e al micrô (via della Chiesa Rossa) per i quali l’Orchestra Giovanile Milano 5 si esibirà insieme ai musicisti de LaFil-Filarmonica di Milano, sotto la direzione del M° Nicola Kitharatzis.

“Il progetto Musica nei quartieri è al centro della nostra missione: portare la cultura musicale in tutte le sue declinazioni in mezzo al pubblico, in tutti i luoghi dove si riuniscono le comunità di cittadini come strumento di conoscenza e divertimento. Il successo delle precedenti edizioni e l’entusiasmo dei nostri partner locali ci spinge a fare ancora di più.”

Luca Formenton, presidente de LaFil

LaFil-Filarmonica di Milano è un hub culturale, un insieme di musicisti innamorati della musica e del loro lavoro, che desiderano condividere in maniera diretta e partecipata le proprie esperienze. Un’orchestra con un suono unico e nuovo che si impegna per creare progetti significativi per la comunità, con un approccio di alto valore artistico, complesso ed estremamente innovativo. LaFil crede fermamente che la cultura e la musica creino benessere sociale e contribuiscano in maniera significativa al miglioramento della qualità di vita delle persone. Proprio con questa forte motivazione è stato ideato il progetto Musica nei Quartieri, prima nel Municipio 6 e ora nel Municipio 5 di Milano. “LaFil-Musica nei Quartieri” è un progetto che va verso le persone, portando la musica ovunque ci sia possibilità di incontro e ascolto, un dialogo aperto e dinamico con i quartieri periferici della città metropolitana di Milano.

“LaFil-Musica nei quartieri” al Municipio 5 si svolge in collaborazione con Comune di Milano, MaMu Cultura Musicale, Orchestra Giovanile Milano 5 e il contributo di Fondazione Comunità Milano. Sponsor ufficiale del progetto sono Il Saggiatore e Legance.

PROGRAMMA “LAFIL-MUSICA NEI QUARTIERI” – MUNICIPIO 5

Martedì 6 giugno

19:00 | Dialoghi con la musica | MaMu – Magazzino Musica, via Soave n. 3

Sport e musica

Giulia Ghiretti, atleta

Bruno Cerella, atleta

Edoardo Lega, musicista

Introduce M° Marco Seco, direttore artistico de LaFil – Filarmonica di Milano

Momento musicale

Edoardo Lega, clarinetto

Alfredo Blessano, pianoforte

Musiche di Poulenc

Mercoledì 7 giugno

20:30 | Ti racconto musica | Biblioteca Tibaldi, viale Tibaldi n. 41

Musiche di Stravinsky

Trio d’archi, strumentisti de LaFil – Filarmonica di Milano

Giovedì 8 giugno

19:00 | Concerto / Festa di quartiere | Comunità Oklahoma ONLUS, via Costantino Baroni n. 228

Musiche di Stravinsky

Trio d’archi, strumentisti de LaFil – Filarmonica di Milano

Venerdì 9 giugno

Prove aperte dell’Orchestra Giovanile Milano 5

10:00 – 13:00 | MaMu – Magazzino Musica, via Soave n. 3

16:00 – 19:00 | Sala prove CAM Tibaldi, viale Tibaldi n. 41

19:00 | Ti racconto musica | CENTRO PUECHER Auditorium, via Ulisse Dini n. 7

Musiche di Stravinsky

Trio d’archi, strumentisti de LaFil – Filarmonica di Milano

Sabato 10 giugno

10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 | Prove aperte dell’Orchestra Giovanile Milano 5 | MaMu – Magazzino Musica, via Soave n. 3

Abbazia di Chiaravalle

17:00 | Visita guidata

Visita gratuita, previa prenotazione sul sito lafil.com

18:30 | Narrazioni per bambini a cura de LaletturaIntorno | Sala dell’erboristeria

Aperitivo offerto con la partecipazione di Fondazione Grana Padano

19:00 | Concerto Orchestra Giovanile Milano 5 con gli strumentisti de LaFil – Filarmonica di Milano

Ensemble de LaFil – Filarmonica di Milano

Direttore: M° Nicola Kitharatzis

Programma musicale: Medley pop, Medley sinfonico, L.V.Beethoven Romanza di in Fa maggiore, musiche di Mozart

Domenica 11 giugno

11:00 | Ti racconto musica | Biblioteca Chiesa Rossa, via S. Domenico Savio n. 3

Musiche di Stravinsky

Trio d’archi, strumentisti de LaFil – Filarmonica di Milano

19:00 | Concerto Orchestra Giovanile Milano 5 con i musicisti de LaFil – Filarmonica di Milano | micrô, via della Chiesa Rossa n. 55

Ensemble de LaFil – Filarmonica di Milano

Direttore: M° Nicola Kitharatzis

Programma musicale: Medley pop, Medley sinfonico, L.V.Beethoven Romanza di in Fa maggiore, musiche di Mozart

LAFIL – FILARMONICA DI MILANO

Nasce nel 2018 da un’iniziativa di quattro soci fondatori, Luca Formenton, Presidente del Saggiatore e della Fondazione cui fa capo l’orchestra, Roberto Tarenzi, viola del Quartetto Borciani e docente al Conservatorio di Milano, Carlo Maria Parazzoli, primo violino di Santa Cecilia, e il M° Marco Seco, direttore artistico de LaFil oltre che uno dei suoi principali direttori d’orchestra. L’idea alla base del progetto è promuovere una nuova, rinnovata concezione di orchestra in residenza, nella quale generazioni diverse di artisti si possano incontrare e riconoscersi in un progetto innovativo di diffusione della musica. Una straordinaria collaborazione tra giovani talenti in ascesa e musicisti professionisti affermati provenienti dalle orchestre più prestigiose italiane ed internazionali tra cui: Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, i Wiener e i Berliner Philharmoniker e l’Orchestre national de France. Giovani talenti, professionisti e direttori d’orchestra uniti dall’amore per la musica in grado di superare i confini generazionali, alla ricerca di un rapporto trasparente e diretto anche con il proprio pubblico eterogeneo e in continua crescita, coinvolto non solo attraverso le sinfonie, ma anche grazie a momenti di socializzazione e contatto extra-concerto. LaFil, dalla sua fondazione nel 2018, è stata protagonista di due residenze estive a Sestri Levante, sotto la direzione di Marco Seco, che ha diretto l’Orchestra anche in occasione dei concerti di chiusura del 2019 e di inaugurazione del 2020, dell’ampio palinsesto di BookCity a Milano, evento a cui ha preso parte anche nel 2021 (diretto dal M° Stephanie Praduroux), per il terzo anno consecutivo. Nel novembre 2019, al Conservatorio di Milano, il M° Gatti e LaFil hanno dato vita alla maratona “Tutti pazzi per Brahms”, in collaborazione con Società del Quartetto di Milano. Entrambi i cicli diretti da Daniele Gatti sono stati trasmessi su Radio3 Rai, in uno spazio dedicato intitolato: “I venerdì de LaFil”. Nel mese di luglio 2021 LaFil è stata protagonista della tournée “Musica nei parchi”, cinque concerti nelle maggiori rassegne estive del Nord Italia. Nell’autunno dello stesso anno, LaFil ha presentato la prima edizione di “Musica nei quartieri”, un nuovo progetto attraverso il quale l’orchestra ogni anno sarà in tour nei diversi Municipi della città di Milano con l’obiettivo di abitare i quartieri con la musica, convinta che la cultura abbia il potere di renderli centri di partecipazione e di arricchimento collettivo. Nella primavera 2023 LaFil è protagonista de “Il suono dell’arte” progetto nato in comunione con il MuDeC di Milano e 24OreCultura, prima di tornare con una nuova edizione di “Musica nei Quartieri”.