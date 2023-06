Abbiategrasso. Per ricordare Giulia Tramontano e non solo… ritrovo il 5 giugno con un fiore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2023 – Fino all’ultimo abbiamo sperato che Giulia Tramontano sarebbe tornata a casa, anche se c’erano le premesse che non sarebbe andata così. Alla fine la terribile notizia. Ancora una donna è stata uccisa. Portava con sé una creatura che per legge non è bambino/a fino alla sua nascita: una creatura con tutto il diritto di vivere, con tutto il diritto di essere accolto così come la sua mamma.

La solidarietà fra donne (Giulia e l’amante dell’assassino) ha scatenato in lui a non avere più il controllo portandolo a sopprimere fisicamente la donna e in questo caso anche il bambino: l’ostacolo alla propria vita.

Quanti uomini in questi ultimi tempi hanno adottato l’eliminazione fisica della moglie, della compagna, dell’amante, ultimo fra tutti anche l’uccisione di Pierpaola Romano che voleva troncare la relazione con un suo collega d’armi.

Oltre all’emergenza dei femminicidi, l’emergenza in primis è l’emergenza culturale che è trasversale ed endemica: uomini che odiano le donne… e purtroppo la legislazione non aiuta. Ora, anche se ci sono tutti gli elementi per affermare che c’è violenza, accanimento e così via se non c’è denuncia il maschio può continuare ad agire nel modo più tossico possibile anche psicologicamente.

47 il numero delle donne uccise dall’inizio dell’anno: di queste, 39 sono vittime di femminicidi, quasi otto al mese. Vogliamo ricordarle…

Giulia Tramontano – Pierpaola Romano – Yirelis Peña Santana – Anica Panfile – Jessica Malaj – Danjela Neza – Rosanna Trento – Antonella Lopardo – Wilma Vezzaro Barbara Capovani – Stefania Rota – Anila Ruci – Rosa Gigante – Sara Ruschi – Brunetta Ridolfi – Carla Pasqua – Alessandra Vicentini – Zenepe Uruci – Agnese Oliva Francesca Giornelli – Pinuccia Contin – Maria Febronia Buttò -Rubina Kousar – Petronilla De Santis – Rossella Maggi – Iulia Astafieya – Iolanda Pierazzo – Rosalba Dell’Albani – Caterina Martucci – Giuseppina Traini – Maria Luisa Sassoli – Sigrid Gröber Chiara Carta – Rosina Rossi – Cesina Bambina Damiani – Melina Marino – Santa Castorina – Antonia Vacchelli – Margherita Margani – Yana Malayko – Giuseppina Faiella – Teresa Di Tondo -Oriana Brunelli – Martina Scialdone – Giulia Donato – Teresa Spanò

Redazione