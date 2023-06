Milano, borseggi e droga: cinque arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2023 – L’altro ieri a Milano, la Polizia di Stato nell’ambito dei servizi contro i reati predatori e lo spaccio di droga, ha arrestato cinque persone.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Mecenate hanno individuato in viale Omero uno stabile nei cui pressi avveniva la cessione di sostanza stupefacente: poco prima delle ore 12 un uomo è uscito di casa, e, sul marciapiede, ha ceduto della sostanza a un cliente prima di allontanarsi con il monopattino in direzione Piazzale Gabriele Rosa. Fermato dai poliziotti per un controllo, l’uomo, un cittadino italiano di 56 anni incensurato, aveva con sé alcune dosi di cocaina e hashish. Dopo che l’uomo ha tentennato e si è dimostrato reticente nel fornire le indicazioni per raggiungere l’abitazione da perquisire, gli agenti sono tornati in via Omero dove hanno individuato in strada altre due persone che potevano essere collegate allo spaccio di droga: uno dei due, un cittadino italiano di 25 anni senza precedenti, aveva le chiavi di casa del 56enne reticente, mentre l’altro 25enne, italiano con precedenti di Polizia, è risultato risiedere nello stesso palazzo in un appartamento in cui sono stati rinvenuti e sequestrati 2450 euro in contanti. Nell’abitazione del 56enne, invece, sono stati rinvenuti 400 grammi di eroina e 4 grammi di cocaina, due bilancini e materiale per il confezionamento. I due sono stati arrestati e il 25 enne, con le chiavi di casa, indagato per favoreggiamento.

L’altra sera, gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino nigeriano di 31 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un servizio antidroga nei pressi della fermata metropolitana Sant’Agostino, i poliziotti hanno notato l’uomo fermarsi parecchie volte per controllare il cellulare e fare brevi chiamate. Giunto in viale Papiniano, alla vista dei poliziotti, il 31enne ha fatto cadere un involucro contenente 20 grammi di shaboo. In una stanza in suo uso, in un appartamento in provincia di Varese, gli agenti hanno rinvenuto 2 involucri con all’interno 1 kg di shaboo, un bilancino di precisione, 350 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Sempre l’altra sera, gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini cubani di 33 e 24 anni per furto aggravato in concorso. Intorno alle 21, dopo aver camminato per mezzora alla ricerca di cittadini da derubare lungo i bar di viale Coni Zugna, i due hanno rubato un borsello, contenente 170 euro e documenti di un cittadino italiano di 71 anni, in un ristorante in via Ripa di Porta Ticinese, per poi scappare. I poliziotti, che avevano assistito alla scena, li hanno bloccati.

Redazione