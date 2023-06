Rozzano. In biblioteca la Notte bianca dei bambini e le osservazioni notturne del cielo

Dal 10 al 17 giugno in Cascina Grande torna DireFareLeggereGiocare, il festival delle storie e dei libri per bambini e ragazzi. In programma laboratori, mostre, spettacoli teatrali e letture. Evento conclusivo della manifestazione è la “Piccola Notte bianca dei bambini” che quest’anno sarà un viaggio interattivo alla scoperta del cielo e delle stelle. In programma brevi visite guidate all’osservatorio astronomico e grande spettacolo finale con i fuochi d’artificio ecosostenibili.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 8 giugno 2023 – Giunta quest’anno alla sua 15^edizione, la rassegna DireFareLeggereGiocare si apre sabato 10 giugno in Cascina Grande e si sviluppa in un crescendo di oltre venti appuntamenti che, nel corso della settimana, condurranno all’atteso evento di sabato 17 giugno, la “Piccola Notte bianca della biblioteca dei ragazzi”. A partire dalle ore 20.45 bambini e genitori saranno protagonisti di un viaggio interattivo in quattro tappe che racconta la bellissima armonia dell’Universo. L’originale installazione teatrale curata da Teatro Pane e Mate per la Notte bianca non mancherà di emozionare grandi e piccini accompagnandoli alla scoperta dei pianeti, delle galassie e delle stelle.

Nella stessa serata del 17 giugno, dalle ore 21.30 alle ore 23, il Gruppo Astrofili Rozzano organizzerà, su prenotazione, brevi visite guidate al nuovo osservatorio astronomico situato nel parco di Cascina Grande. L’iniziativa è aperta ai bambini dai 7 anni accompagnati dai genitori.

A rendere ancora più speciale la Notte bianca sarà lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio “green” che uniscono al divertimento la sostenibilità perché sono composti da materiali biodegradabili e rispettano gli animali e l’ambiente.

“L’edizione di quest’anno è all’insegna dell’ambiente e della connessione tra uomo e natura – spiega il sindaco Gianni Ferretti – molte iniziative della rassegna sono improntate a far riflettere i bambini e i ragazzi sull’importanza di rispettare la natura. Anche come amministrazione facciamo la nostra parte – continua il sindaco – abbiamo scelto infatti un’alternativa ecosostenibile ai fuochi d’artificio tradizionali. Una soluzione innovativa che regala un emozionante spettacolo visivo limitando l’impatto ambientale ed acustico”.

Sono tantissimi gli appuntamenti che si svolgeranno presso la biblioteca dei ragazzi nel corso della settimana. Si inizia sabato 10 giugno alle ore 11 con l’inaugurazione della mostra “Rozzano stories, character design e racconti disegnati”. La mostra presenta i lavori dei venti ragazzi che nel corso dell’anno hanno partecipato al corso di fumetto in biblioteca.

Tutte le iniziative della rassegna sono su prenotazione. Per conoscere il programma completo e prenotare il proprio posto, consultare il sito della biblioteca www.cascinagrande.it oppure telefonare ai numeri 0289259334 / 35

