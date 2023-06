Come raccontare la Natura – Performance scientifica ed emozionale all’Orto Botanico di Brera

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 9 giugno 2023 -;In occasione del Centenario dell’Università degli Studi di Milano, l’Orto Botanico di Brera diventa il palcoscenico dell’evento “Come raccontare la Natura”, un’esperienza unica e coinvolgente, durante la quale la natura sarà la protagonista indiscussa.

Durante questa suggestiva esperienza i partecipanti saranno guidati da Massimiliano Finazzer Flory in un percorso di circa un’ora in 3 tappe. Con il benvenuto di Martin Kater, Direttore dell’Orto Botanico di Brera, gli l’intervento di Simone Moro, alpinista, il dj set di Max Casacci, compositore musicale, e le riflessioni del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, si esploreranno tre aspetti fondamentali della natura: l’ambiente, l’aria e le radici.

Con Martin Kater la natura sarà esplorata nel rapporto tra micro e macro-clima, con un’attenzione particolare alla biodiversità.

L’alpinista Simone Moro racconterà come la natura, anche quando ostile, possa rappresentare una fonte di ispirazione e di crescita.

Max Casacci darà voce alla forza delle radici attraverso un coinvolgente dj set: in questa esperienza emozionante e coinvolgente, le radici saranno una metafora delle origini, in un movimento verso l’ascolto più autentico che unisce la natura e la musica.

La performance e percorso guidato dureranno circa 1 ora e sono previsti tre slot differenti: ore 17:00 – ore 18:30 – ore 20.00.

Ogni performance sarà limitata a 90 partecipanti che saranno suddivisi durante il percorso in gruppi più piccoli per vivere l’esperienza in modo più intenso.