MANTOVA. TRASPORTI, ASSESSORE LUCENTE: QUI POTENZIALITÀ PER DIVENTARE HUB INTERMODALE INTERNAZIONALE

Milano, 09 giugno 2023 – “Mantova ha le potenzialità per diventare un hub intermodale tra i più importanti d’Italia, una porta d’accesso per l’Europa. In tal senso, è necessario un coordinamento sinergico tra istituzioni centrali, enti e operatori del territorio per rafforzare il sistema viario e trasportistico. Il partenariato pubblico-privato è fondamentale per realizzare progetti innovativi e tecnologicamente sostenibili. Iniziative che vedono Regione Lombardia in prima fila, con l’obiettivo di potenziare e ammodernare le tratte ferroviarie, stradali e fluviali, con una particolare attenzione alla mobilità sostenibile”.

Lo ha detto Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, intervenuto a Mantova all’evento ‘Bertani Trasporti SpA: gli investimenti nell’area di Valdaro tra logistica integrata e sostenibilità’.

Una giornata iniziata a Borgo Virgilio, dove l’assessore ai Trasporti, in compagnia dell’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, della senatrice del territorio, Paola Mancini e della consigliera regionale Paola Bulbarelli, ha incontrato gli amministratori locali.

Successivamente, tappa presso la sede della Provincia di Mantova, per l’incontro con il Presidente Carlo Bottani. In chiusura, visita alle infrastrutture portuali di Catena e dell’area Valdaro.

Particolare importanza, da un punto di vista logistico, riveste il porto di Mantova, con lo scalo fluviale di Valdaro capace di intercettare le merci provenienti da navi, treni e autotreni: qui nel 2022 sono transitate ben 1.211.600 tonnellate di merci, la metà dello stoccaggio dei sei porti mantovani.

“Il Piano Lombardia – ha aggiunto Lucente – prevede investimenti sul sistema fluviale mantovano per 1.880.000 euro per opere come l’adeguamento funzionale degli impianti elettrici e il prolungamento dei binari a Valdaro segno dell’attenzione che Regione pone al territorio e alla sua valenza logistica. Il nostro obiettivo è favorire lo sviluppo di infrastrutture sostenibili in grado di incentivare l’intermodalità finalizzata al decongestionamento dalla pressione di traffico che inevitabilmente si innesta nei poli logistici”.

Infine, l’assessore Lucente ha fatto un cenno all’opportunità di dar vita alle Zone Logistiche Semplificate nelle aree portuali, quindi nel Mantovano: “Sarebbero notevoli i vantaggi, come il supporto alla costituzione di comunità energetiche al fine di potenziare l’approvvigionamento da fonti rinnovabili e agevolazioni per gli investimenti in infrastrutture, attrezzature e nel settore logistico, in particolare nel trasporto fluviale”.

