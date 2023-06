Tennis – Torneo Avvenire 2023: partita la 56esima edizione con tanti italiani al via

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2023 – Con i match dei primi turni dei tabelloni di qualificazione, è partita la 56ª edizione del Torneo Avvenire. Dopo quattro anni di pausa, la città di Milano ritrova, grazie alla collaborazione tra Club Ambrosiano e Sport Watchers – con media partner Tennistalker -, una delle competizioni che hanno scritto la storia del nostro sport a livello giovanile. Erano 72 i match in programma sabato 10 giugno sui campi in terra battuta dello storico club meneghino: una giornata a suo modo unica, visto che è stata quella che ha tenuto a battesimo anche il primo “quindici” del neonato evento dedicato agli Under 14. Come era lecito aspettarsi, tanta Italia ai blocchi di partenza del torneo Under 16, che vanta un albo d’oro con nomi leggendari dello sport della racchetta, da Bjorn Borg a Ivan Lendl, da Martina Hingis a Maria Sharapova. Senza dimenticare che dalle parti di via Feltre sono passati, senza riuscire ad alzare il trofeo, anche personaggi come Roger Federer e Novak Djokovic.

Settanta le promesse tricolori che hanno affrontato il primo turno di qualificazione, 38 nel maschile e 32 nel femminile. Di queste, sono stati ben 25 i ragazzi e 22 le ragazze approdati al secondo round. I match sono poi continuati per tutta la giornata, con alcune partite che si concluderanno solo in serata. Esordio vittorioso per la testa di serie n.1 del tabellone cadetto, Rodrigo Duarte (n.181 del ranking di Tennis Europe) che ha sconfitto sul Center Court del club milanese Pietro Sagone per 6-1 6-3 (tra i due c’era un precedente a livello under 14 vinto dall’italiano). Domenica, in uno dei match più attesi, il portoghese si giocherà l’accesso al main draw contro l’azzurro Mattia Bille (n.378). Avanti anche il milanese classe 2008 Edoardo Cecchetti, che dopo aver sconfitto (6-4 6-1) la wild card Tommaso Luè, ha avuto ragione anche della testa di serie n.13 Raffaele Ciurnelli (6-3 6-3) e la piemontese Beatrice Bruni, approdata al turno finale delle “quali” battendo, in un match molto tirato (4-6 7-5 10/7), la connazionale Sandy Mamini, testa di serie n.9 del draw di qualificazione. Domenica, dunque, giornata con tanto tennis da vedere, visto che andranno in scena i turni decisivi per completare la griglia dei tabelloni principali. 32 i match in programma, a partire dalle ore 10. L’entrata al club di via Feltre 33 per poter ammirare i futuri campioni di domani è, come sempre, gratuita. Alle 9:30 invece, inizierà il turno finale di qualificazione del torneo under 14 femminile, con i match che si disputeranno sui campi dell’Aspria Harbour Club Milano (le sfide del tabellone maschile Under 14 si giocheranno all’Ambrosiano).

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Qualificazioni maschili Under 16, secondo turno

R. Duarte (Por) b. P. Sagone (Ita) 6-1 6-3, M. Bille (Ita) b. A. Leggeri (Ita) 7-5 6-7 10/3, M. Gribaldo (Ita) b. C. Zucchini Solimei (Ita) 6-2 6-1, E. Cecchetti (Ita) b. R. Ciurnelli (Ita) 6-3 6-3, L. Berto (Ita) b. C. Paolini (Ita) 4-6 6-1 10/8, A. Duda (Cze) b. A. Fiocchi (Ita) 7-5 6-2, A. Tognolini (Ita) b. K. Milasauskas (Ltu) 6-1 6-3, E. Dolcetta-Capuzzo (Ita) b. G. Campos Perez (Esp) 2-6 6-4 10/8, M. Ruspaggiari (Ita) b. A. Petrini (Ita) 6-7 6-3 10/7.

Da concludere: C. Pizzolante (Ita) – P. Cavallaro (Sui) , A. Savgira (Rus) – S. Massellani (Ita), N. Satta (Ita) – E. Casale (Ita), N. Vandepoele (Bel) – D. Covi (Ita), M. Brianza (Ita) – E. Screpel (Ita), G. Casucci (Ita) – R. Surano (Ita) , L. De Vizia (Ita) – R. Terzoli (Ita) .

Qualificazioni femminili Under 16, secondo turno

E. Allegra (Ita) b. M.L. Bianchi (Ita) 6-1 6-0, C. Sacagiu (Mda) b. V. Kravchenko (Ita) 5-7 7-5 10/3, B. Cocomazzi (Ita) b. G. Simonetti (Ita) 6-4 6-3, B. Bruni (Ita) b. S. Mamini (Ita) 4-6 7-5 10/7, M. Matias (Por) b. B. Delgrosso (Ita) 6-1 6-2, O. Derboyan (Rus) b. M. Bajorek (Pol) 2-6 7-5 10/5, B. Giorgetti (Ita) b. A. Principato (Ita) 6-2 6-0, N. Rezzonico (Sui) b. V. Medina (Ita) 6-3 7-6.

Da concludere: S. Cucu (Rou) – E. Lazzini (Ita), A. Shkutova (Rus) – V. Chiari (Ita), A. Fiorillo (Ita) – A. Troise Mangoni (Ita), G. Di Concetto (Ita) – C. Roano (Ita), D. Viggiani (Ita) – A. Stroehle (Aut), M. Santos (Por) – S. Maffi (Ita), D. Gramaticopolo (Ita) – M. Sisca (Ita), E. Baroni (Ita) – G. Riella (Ita).

Qualificazioni maschili Under 16, primo turno

R. Terzoli (Ita) b. A. Bonfadini (Ita) 6-2 6-2, A. Leggeri (Ita) b. A. Citton (Ita) 6-4 6-2, C. Zucchini Solimei (Ita) b. P.M. Valente (Ita) 6-2 6-2, E. Casale (Ita) b. A. Ciarapica (Ita) 3-6 7-6 10/7, E. Dolcetta-Capuzzo (Ita) b. M. Bruscaglioni (Ita) 6-3 6-1, E. Cecchetti (Ita) b. T. Luè (Ita) 6-4 6-1, C. Paolini (Ita) b. A. De Cesaris (Ita) 7-5 3-6 12/10, P. Sagone (Ita) b. G. Volpi (Ita) 6-1 5-7 10/7, A. Tognolini (Ita) b. V.S. Didoni (Ita) 6-3 6-3, R. Surano (Ita) b. A. Kotrba (Cze) 6-0 6-1, D. Covi (Ita) b. A.A. Tozzi (Ita) 6-3 3-6 10/6, A. Fiocchi (Ita) b. G. Catapane (Ita) 3-6 6-1 10/6, E. Screpel (Ita) b. Y. Tenailleau (Fra) w.o., M. Ruspaggiari (Ita) b. A. Finesso (Ita) 6-1 6-1, S. Massellani (Ita) b. V. Gillerio (Ita) 6-0 6-3, P. Cavallaro (Sui) b. C. Ferretti (Ita) 6-0 6-3.

Qualificazioni femminili Under 16, primo turno

N. Rezzonico (Sui) b. S. Baneva (Ita) 6-1 6-2, M. Bajorek (Pol) b. A. Sassoli (Ita) w.o., G. Riella (Ita) b. R. Dominguez Garcia (Mex) w.o., E. Lazzini (Ita) b. J. D’Uonno (Ita) 6-4 6-0, M. Sisca (Ita) b. M. Eskairi (Ita) 3-6 6-3 10/6, A. Stroehle (Aut) b. M.S. Savoia (Ita) 7-5 6-4, V. Chiari (Ita) b. A. Roli (Ita) 6-3 6-1, S. Maffi (Ita) b. M. Stringhini (Ita) w.o., A. Troise Mangoni (Ita) b. D. Voiculet (Ita) 6-2 6-4, C. Roano (Ita) b. M. Modenesi (Ita) 6-2 6-3.

Qualificazioni maschili Under 14, primo turno

R. Pretolani (Ita) b. G. Tanzi (Ita) 6-0 6-1, P. Bramanti (Ita) b. F. Gallo (Ita) 5-7 6-3 10/4, B. Andreani (Ita) b. M. Strazza (Ita) w.o., T. Mascaretti (Ita) b. D. Galbiati (Ita) 6-1 6-0, M. Pesenti (Ita) b. F. Fazion (Ita) 6-3 6-2, L. Rampinelli (Ita) b. D. Longo (Ita) 6-2 7-6, V. Peluffo (Ita) b. N.L. Vailati (Ita) 6-1 6-1, L. Neri (Ita) b. L. Vasta (Ita) 6-3 6-0.

Qualificazioni femminili Under 14, primo turno

E. Chiesi (Ita) b. A. Toscano (Ita) 6-0 6-3, V. Mavero (Ita) b. R. Gurghean (Ita) 6-4 6-3, O. Rotteglia (Ita) b. K. Stroppiana (Ita) 6-1 6-2, E. Corsi (Ita) b. V. Vecchiarelli (Ita) 6-1 6-0, D. Kokotuha (Rus) b. S. Arborio Mella (Ita) 6-2 6-2, A. Schober (Aut) b. F. Paoletti Agosti (Ita) 6-2 6-4.