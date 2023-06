CESANO BOSCONE SI PREPARA PER LA NOTTE BLU 2023

(mi-lorenteggio.com) La notte più lunga di eventi quest’anno si terrà questa sera, sabato 17 giugno a partire dalle 18.30 per tutta la città.

Dal parco Pertini al centro storico iniziati da stamane gli allestimenti degli spazi e l’arrivo delle prime attrazioni.

Musica per tutti i gusti con band dal vivo e dj set sotto le stelle, gonfiabili e giostre per bambini, mercatino per hobbisti, esibizioni di danza e dimostrazioni di attività fisiche che fanno bene alla salute. Oltre a tutto questo, buon cibo e ricchi aperitivi per le vie cittadine.

Al parco Pertini si esibirà in concerto la Tribute Band “Tribù Vasco” alle 21 e, a seguire dalle ore 22 la discoteca sotto le stelle con Dj EnzoHouse.

Nel Centro Storico alle ore 21 i concerti di musica classic rok con i “47 giri” e di rap con Danko e Citi.

In via Repubblica alle ore 20 l’Aunguriata, in seguito, alle 21.30 in concerto “Inglorious Boomers”.

Presso la Casa della Musica si esibiranno alle 18.30 le atlete dell’Acrostar Academy; alle 21.30 serata musicale con Frank Commisso.

In via Roma/via De Amicis alle 21 spettacolo “Brazil & Harley Davidson”, una festa che fonde l’anima del Brasile alle Custom Motorbike Americane.

Per le vie del paese mercatini di hobbisti, gonfianili e giostre.

Aree ristoro estese su tutto il territorio: al parco Pertini presso il Bar del Parco con specialità sarde e Your Corner cena e dopo-cena; nel Centro Storico Your Corner cena e dopo-cena, in via Dante La Griffe, El Tabaché, Il Caferin, Panificio Salvatori; in via Roma Ristorante Andromeda, Mezzokilo Illegale, Bar Tabacchi Roma, Focacceria Pugliese, Gelateria Sweet Cavour, Gelateria Si.Sa; accanto la Casa della Musica presso la Pasticceria Merlini “Non solo salamelle”.

Un’iniziativa promossa e organizzata da ASCO, la locale associazione dei commercianti, con il patrocinio del Comune di Cesano Boscone.

V. A.