Festa per i 60 anni della scuola materna ‘Don Stefano Bianchi’ di Buccinasco: gli auguri arrivano dal cielo – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 17 giugno 2023 – Grande festa per i 60 anni della scuola materna ‘don Stefano Bianchi’ di Buccinasco. Trecento bambini con mamme, papà e fratelli e sorelle hanno assistito con il naso all’insù al lancio di 5 paracadutisti, tutti professionisti cresciuti nella ‘Folgore’. Presente anche il sindaco Rino Pruiti, gli assessori Martina Villa e Stefano Parmesani e numerosi consiglieri comunali.

Capitanati da Claudio Borin, si sono lanciati da 1.200 metri di quota Alessandro Biano, Arnaldo Tavola, Leonardo Bruno e Vincenzo Cereda (tutti del team parà Asti) fra lo stupore dei mille presenti, hanno srotolato, sulle note dell’inno di Mameli, un tricolore italiano da oltre 150 mq e una vela celebrativa dei 60 anni della scuola.

“Volevamo lasciare un segno indimenticabile di questa giornata – commenta Davide Bertani, vice presidente dell’asilo – perché la nostra scuola è speciale e un traguardo così importante deve essere festeggiato come merita. E’ stato il nostro modo di ricordare e ringraziare don Stefano, un grande uomo e un grande educatore che, nel 1963, riuscì a costruire un asilo là dove c’erano solo campagne. Oggi la nostra scuola materna è la più grande di Buccinasco, offre un servizio riconosciuto, non solo come una vera eccellenza nel panorama italiano, ma anche come un valido esempio di sussidiarietà”.

La scuola materna proprio quest’anno festeggia un altro traguardo, vale a dire 40 anni di Convenzione con il Comune che, con il suo importante contributo, rende meno onerosa e più sostenibile, la retta a carico delle famiglie. Proprio qualche settimana fa il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo testo che avrà durata quinquennale. Un’altra conferma del valore di quest’opera.

