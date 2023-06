RHO – QUARTA SERATA RASSEGNA POETI DIALETTALI DEL MILANESE – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 giugno 2023 – Si è tenuta venerdì 16 Giugno la 4^ ed ultima serata della rassegna “ALLA RADICE DELLE PAROLE – I POETI DIALETTALI DEL MILANESE”, organizzata dall’Associazione Gruppo Culturale Amici di Mazzo (AGCAM), con il patrocinio del Comune di Rho. L’evento si è tenuto presso la suggestiva “CORTE di CASTELLAZZO – VILLA SCHEIBLER” in Viale Scheibler 1 a Rho (MI). Una storica residenza lombarda e “milanese” in particolare, che evoca ricordi di un tempo lontano, magari meno “agiato”, ma sicuramente più “vero” e, soprattutto, più “genuino”. I posti disponibili per il pubblico sono andati molto presto “sold out”, a conferma della bontà e del successo che ha riscosso la rassegna, in tutte le serate e nelle varie “location” proposte. Ospite della serata: DANIELE GAGGIANESI. Daniele Gaggianesi (1983) è un attore e poeta contemporaneo. Nato e cresciuto a Corsico (MI), parallelamente all’attività teatrale porta avanti un percorso di ricerca poetica, cominciato con la reinvenzione del dialetto milanese. Gaggianesi scrive nel dialetto milanese del “ventunesimo secolo” e racconta storie di tutti i giorni che si sviluppano davanti ai suoi occhi o provenienti direttamente dalla cronaca. Dopo aver ricevuto il premio «Tirinnanzi» per la sua raccolta “Quand finìssen i semafor” (Arcipelago Itaca edizioni) si è aggiudicato, nel 2018, il premio Giovanni Testori con un giallo atipico in versi. Gaggianesi ha recitato e cantato le sue opere, accompagnato da una chitarra. Dopo un breve saluto di apertura e benvenuto da parte di Daniele Paggiaro, Christian Colombo e del Presidente di AGCAM Alberto Aguzzi, ha preso la parola Luisa Cozzi, Direttrice di “Poetando” (trasmissione dell’emittente TV “Rete 55”), che ha dialogato con il poeta, sviscerandone le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere, oggi, nel dialetto milanese. Gaggianesi ha poi proposto alcune delle sue originalissime poesie, alcune anche cantate (molto bene!!!), con la sua fedele chitarra. Gli spettatori hanno da subito accompagnato il poeta, con convinti e sinceri applausi a scena aperta. Tra i presenti, molto gradito, anche il poeta dialettale Francesco Piscitello (ospite della seconda serata lo scorso febbraio). Si sono esibiti anche “NADINE & MARCUS” (che sono stati ospiti in una precedente serata della Rassegna) con i loro noti “CANTI POPOLARI”, che portano anche alle esibizioni televisive (Rete 55, Telelombadia, Antenna3, ecc.). Al termine della serata una piacevole ed apprezzata chiusura conviviale a base di risotto giallo, vino, pane e salame, degni della migliore tradizione milanese e lombarda, soprattutto quando si è tra “veri amici”. Un consuntivo assolutamente “POSITIVO” e molto apprezzato, quello che l’AGCAM ha proposto nelle quattro serate al pubblico rhodense (e non solo…), facendo riscoprire il caro, vecchio e amato dialetto meneghino, troppo spesso dimenticato e comunque non impiegato e rivalutato come meriterebbe. Una rassegna assolutamente da ripetere in un prossimo futuro!!!