TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 20 al 25 giugno

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

20 – 25 giugno

20 giugno

18.30 Incontro | Spazio Reale Spazio Virtuale

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Nel quadro di Real Space-Virtual Space. Aesthetics, Architecture, and Immersive Environments, conferenza organizzata dal progetto di ricerca ERC AN-ICON dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con Triennale Milano, l’artista e designer Ugo La Pietra propone delle riflessioni sulle interferenze fra spazio reale e virtuale, immersività e interattività attraverso un excursus tra le sue principali sperimentazioni artistiche.

21 giugno

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

dalle 10.30 Conferenza | Spazio Reale-Spazio Virtuale Estetica, architettura e ambienti immersivi

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il progetto di ricerca ERC AN-ICON “An-Iconology. History, Theory, and Practices of Environmental Images” ospitato presso l’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Triennale Milano, presenta dal 19 al 21 giugno 2023 la conferenza internazionale Real Space-Virtual Space. Aesthetics, Architecture, and Immersive Environments, dedicata all’interazione tra Realtà Virtuale (VR), Realtà Aumentata (AR), teorie e pratiche dell’architettura e degli studi urbani. Nella giornata del 21 giugno, in Triennale, il convegno ospiterà due interventi teorici di Elisângela Brito Pessôa Vilar (University of Lisbon) e Jose Pareja‑Gomez (Zaha Hadid Architects), insieme alla fruizione di Osaka ’70, di Ultra Studio, ricostruzione virtuale del progetto mai realizzato di Maurizio Sacripanti per il padiglione italiano dell’Expo di Osaka del 1970.

11.00 Conferenza stampa | SIAMO FORESTA

Accredito stampa disponibile a questo link

Presentazione alla stampa della mostra Siamo Foresta, organizzata nell’ambito del partenariato con Fondation Cartier pour l’art contemporain. L’esposizione trae la sua ispirazione da una visione estetica e politica della foresta come multiverso egualitario di popoli viventi, umani e non umani, e come tale offre una allegoria di un mondo possibile al di là del nostro antropocentrismo, mettendo in scena un dialogo senza precedenti tra pensatori e difensori della foresta; tra artisti indigeni (dal New Mexico al Chaco paraguaiano passando per l’Amazzonia) e artisti non indigeni (Brasile, Cina, Colombia, Francia). La mostra aprirà al pubblico da giovedì 22 giugno.

18.30 Incontro | Animazioni. Dall’automa al cyborg, dalla fantasmagoria alla realtà virtuale

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il gruppo di ricerca AN-ICON, che dal 2018 studia le nuove e antiche forme di immersività, propone una tavola rotonda dedicata alla mostra All Those Stuffed Shirts di Anna Franceschini, a cura di Damiano Gullì (in Triennale fino al 2 luglio). Vere e proprie immagini animate, le stiratrici industriali trasformate da Anna Franceschini in automi, nel loro essere perturbanti e antropomorfe, evocano tensioni e caratteri dell’iconosfera contemporanea, suggerendo piste inedite per un’archeologia del cinema al di fuori del suo dispositivo. Seguendo il filo conduttore proposto da Franceschini, l’incontro si addentra nelle forme di espropriazione e riappropriazione del corpo attraverso l’utilizzo di “abiti” virtuali, come gli avatar utilizzati per abitare gli ambienti immersivi. Intervengono: Anna Caterina Dalmasso, Margherita Fontana, Barbara Grespi, Giancarlo Grossi e Roberto Malaspina.

21.00 Proiezione | Unexpected Matches. YOUR FAVOURITE HELL

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Un progetto della regista Alina Marazzi, un ciclo di appuntamenti per indagare la relazione tra immagine filmica e musica attraverso il coinvolgimento di musicisti e dj invitati a sonorizzare film rari e poco noti e materiali provenienti da archivi e cineteche. Una performance dal vivo per immagini, suoni e musica con la musicista Silvia Cignoli (chitarra elettrica), il video-maker Salvatore Insana e Caterina Palazzi al contrabbasso. La proiezione di YOUR FAVOURITE HELL raccoglie una serie di riprese in piani lunghi e lunghissimi in contesto marino, tra spiagge che sanno essere luogo franco di corpi in mostra in tutto il loro incedere.

22 giugno

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

dalle 17.00 Incontro | Siamo Foresta: incontri

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

La mostra Siamo Foresta è accompagnata da un Public program a cura del filosofo Emanuele Coccia. Per festeggiare l’inaugurazione della mostra e l’ampia varietà di linguaggi espressivi, ispirazioni e temi rappresentati dai suoi artisti, tredici tra loro incontrano Emanuele Coccia e l’antropologo Bruce Albert, direttore artistico di Siamo Foresta. Una conversazione aperta che proseguirà con un programma di incontri anche in autunno.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Ingresso a pagamento previa iscrizione a info@triennale.org. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

23 giugno

18.30 Incontro | Fuga dal contemporaneo – Magazine Design per esplorare vie di uscita dal mondo che crolla

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

In un’epoca in cui la cultura visiva viaggia su canali in maggioranza digitali, i magazine rappresentano una forma di espressione e comunicazione incisiva e affascinante ancora in grado di generare piccole comunità di persone reali, che si riconoscono condividendo le proprie competenze e passioni. Triennale Milano e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presentano i progetti degli studenti del Biennio Specialistico in Visual Design e Integrated Marketing Communication realizzati nell’ambito del corso di Art Direction – Magazine Design, a cura dei docenti dell’Accademia Leonardo Caffo e Roberto Maria Clemente. Intervengono, insieme agli studenti autori delle riviste: Fabio Pelagalli, NABA Communication and Graphic Design Area Masters of Arts Course Leader; Leonardo Caffo, Docente NABA; Roberto Maria Clemente, Docente NABA e Direttore Creativo Studio FIONDA; Serena Scarpello, Head of Content di MoSt (Studio Editoriale); Francesca Spiller, Founder di READING ROOM.

18.30 Visita guidata | Home Sweet Home

Ingresso a pagamento previa iscrizione a info@triennale.org. Per maggiori informazioni: triennale.org

Visita guidata alla mostra Home Sweet Home, che parte dalla storia dell’istituzione e delle sue Esposizioni Internazionali per arrivare alla contemporaneità, riflettendo sull’idea di casa e di abitare, da sempre argomenti privilegiati della ricerca di Triennale.

24 giugno

12.00 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

Ingresso a pagamento previa iscrizione a info@triennale.org. Per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera. L’esposizione indaga, con oltre 250 opere realizzate da 49 artisti, il rapporto dell’arte povera e di alcune avanguardie presenti in Italia tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta con i linguaggi della fotografia, del cinema e del video.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Ingresso a pagamento previa iscrizione a info@triennale.org. Per maggiori informazioni: triennale.org

19.30 Dj set | Le Cannibale in Triennale: Kelly Lee Owens, Hiroko Hacci

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

In collaborazione con Le Cannibale, Triennale presenta, nel suo giardino, una serie di concerti di musica elettronica. Questo primo appuntamento è una festa open-air con Kelly Lee Owens. La musicista e produttrice elettronica gallese presenta i suoi ultimi due album Inner Song e LP.8. In apertura un dj set della giapponese Hiroko.

25 giugno

18.30 Visita guidata | Home Sweet Home

Ingresso a pagamento previa iscrizione a info@triennale.org. Per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

Ingresso a pagamento previa iscrizione a info@triennale.org. Per maggiori informazioni: triennale.org