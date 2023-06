VIA NEGROTTO, LEGA: “ENNESIMA RIVOLTA ANTI-POLIZIA: CHIUDERE CAMPO ROM IMMEDIATAMENTE”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 giugno 2023 – “Nemmeno un paio d’ore dopo la maxi-rissa tra 60 rom in via Faà di Bruno ecco che al campo nomadi di via Negrotto la Polizia è stata accolta con un fitto lancio di bottiglie e mattoni perché “colpevole” agli occhi di questi signori di voler far rispettare le leggi dello Stato italiano cui la comunità rom è solita sottrarsi. Gli agenti stavano infatti seguendo un uomo evaso dai domiciliari e un altro sulla cui testa pendeva un mandato di cattura europeo. Non è il primo episodio di questo tipo in via Negrotto, a testimonianza del fatto che questo campo è un fortino di illegalità consolidato. Chiuderlo immediatamente è l’unica cosa che Pd e compagni possono fare per salvarsi, seppur molto parzialmente, la faccia”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, e Stefano Pavesi, consigliere municipale leghista in Zona 8.