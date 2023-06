Romeo Santos in concerto al Milano Latin Festival 2023

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2023 – Se lo chiamano ‘il re della bachata’ una ragione ci sarà! Romeo Santos, il pluripremiato cantautore e icona della musica latina, l’artista latino con il maggior numero di successi alla #1 di Billboard in questo decennio si esibirà il 30 giugno a Milano Latin Festival, l’evento dedicato alla musica, al ballo e alla cultura latino americana più grande ed importante d’Italia, d’Europa e probabilmente del mondo.

Una partenza davvero col botto, trattandosi del giorno di apertura e visto che il concerto si preannuncia come l’evento nell’evento di un Festival, quello del 2023, che sarà il più bello e grande di sempre, con una serie di artisti di livello eccezionale. E sicuramente Romeo Santos è uno dei più importanti. Girano voci che stia preparando uno show davvero pazzesco…

L’organizzazione per i diritti dello spettacolo ASCAP lo ha nominato “Songwriter of the Year” per cinque anni consecutivi, oltre ad avergli consegnato il premio speciale “Singer-Songwriter of the Year”. Per due anni di seguito è stato nominato dai Billboard Latin Music Awards “Artist of the Year” e Latin Artist of the Year.

Ha iniziato la carriera col gruppo Aventura, che ha sdoganato la bachata, rendendolo un ritmo meno di nicchia grazie al successo mondiale della canzone ‘Obsesion’ ma il suo primo album da solista“Fórmula, Vol. 1” è rimasto 17 settimane al #1 nella classifica di vendite di Billboard Latin, è stato certificato 5 volte Disco di Platino dalla RIAA e i cinque singoli estratti hanno tutti raggiunto la #1.

Il suo secondo album “Formula, vol. 2” è stato per 8 mesi alla #1 posizione nella classifica di vendite di Billboard Latin, è stato certificato Diamante e ha visto 5 singoli alla #1. Sia il primo singolo “Propuesta Indecente” che il secondo “Odio” feat. Drake, hanno debuttato alla #1 della classifica “Hot Latin Songs” di Billboard, e sono rimasti alla #1 per 3 mesi.

Romeo Santos ha collaborato con grandi artisti come Usher, Lil Wayne, Pitbull, Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony, e Carlos Santana.

È apparso anche nel film di successo di Vin Diesel“Fast and Furious 7” e ha doppiato un personaggio nel film d’animazione “Angry Birds”. Inoltre è entrato nella storia come il primo artista latino a fare da headliner al nuovo Yankee Stadium, esibendosi in due spettacoli sold-out davanti a oltre 50.000 persone ogni sera.

In TV, Romeo Santos è apparso negli show “The Bachelor”, “The Today Show” e “The Tonight Show” con Jimmy Fallon, inoltre ha partecipato alla Macy’s Thanksgiving Day Parade.

Sui social media, è l’artista latino più seguito al mondo con oltre 30 milioni di fan e il suo ultimo traguardo è quello di magnate dell’industria musicale, in qualità di CEO di Roc Nation Latin.

Quest’anno il “Premio Lo Nuestro” gli ha conferito il Premio ‘Eccellenza’. Con 17 Billboard Latin Music Awards, 8 Premio Lo Nuestro Awards, 2 Premios Juventud Awards, 4 Guinness World Records, 2 Latin American Music Awards e molti altri.

Romeo Santos, “el rey de la bachata”, ha venduto oltre 223 milioni di singoli e oltre 24 milioni di dischi in tutto il mondo.

“Fórmula Vol. 1” e “Fórmula Vol. 2” sono anche gli album più venduti nella storia per un artista di Sony Latin. A settembre del 2022 ha pubblicato il suo nuovo nuovo album “Formula, Vol. 3” con al suo interno collaborazioni con artisti di fama internazionale come Justin Timberlake, Rosalia e Christian Nodal.

In Italia Romeo Santos ha conquistato 6 dischi d’oro per “Formula Vol. 2”, “Eres Mia”, “Bella Y Sensual”, “Ibiza”, “Sobredosis” e 2 dischi di platino per “Propuesta Indecente” e “Ella Quiere Beber”.

INFO DI SERVIZIO

Il Milano Latin Festival sarà aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 24:00 ad Assago nel Parcheggio ATM di Viale Milanofiori.

I prezzi di ingresso variano dai 2 ai 10 euro, a seconda dei giorni, degli orari, dell’età e del sesso (nelle Ladies Night le donne pagano meno). Ovviamente esclusi i concerti, per i quali i prezzi sono diversi.

Tutti i biglietti sono in vendita online sul sito di ticketmaster.it o disponibili in biglietteria esclusivamente il giorno dell’evento.

E’ vietato l’ingresso ai minori di 16 anni non accompagnati (un adulto ogni due minori di 16 anni).

Non sono ammessi cani o altri animali di grande taglia

Il prezzo del parcheggio è invariato a 2 euro, tranne in caso di eventi concomitanti al Forum di Assago.

Divertimento in Sicurezza: torna al parcheggio con il bodyguard.

Per divertirsi fino in fondo bisogna essere tranquilli. Il MLF – Milano Latin Festival prosegue con la grande attenzione alla sicurezza, con i controlli attraverso i metal detector all’ingresso, i numerosi steward che presidiano ogni angolo dell’area Festival e dell’Area Concerti e il servizio di bodyguard che accompagnano al parcheggio le donne sole che ne faranno richiesta.