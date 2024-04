Truppo-Rocca (Fd’I): sui buoni pasto il Comune non faccia marcia indietro!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2024 – “I lavoratori e le lavoratrici del Comune di Milano, insieme alle rappresentanze sindacali sono sul piede di guerra per la totale chiusura dell’Amministrazione comunale di fronte alla richiesta di avere buoni pasto cumulabili e spendibili anche nella grande distribuzione, come indicato in un documento di Fratelli d’Italia approvato in Consiglio comunale in fase di Bilancio e a nuove, necessarie assunzioni per migliorare la qualità lavorativa dei dipendenti e dei servizi offerti ai cittadini milanesi.

Proporre un ticket non cumulabile e convenzionato solo per alcuni esercizi commerciali come ipotizzato di recente, non solo contravviene ad un impegno chiaro preso ma peggiora l’attuale situazione, soprattutto per quei lavoratori che svolgono le proprie mansioni in zone periferiche della città, come per chi lavora nei cimiteri di Lambrate, Bruzzano e Chiaravalle.

Pretenderemo dalla Giunta e dalla sinistra milanese il rispetto della Delibera approvata e proposta da Fratelli d’Italia e di ascoltare le istanze dei dipendenti comunali.”Così in una nota Riccardo Truppo e Francesco Rocca, rispettivamente Capogruppo e Consigliere di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino.

