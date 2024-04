ROM, SARDONE (LEGA): “ANZICHÉ PROLUNGARE IL SUO SILENZIO, SALA FACCIA ORDINANZA PER RIMOZIONE MEZZI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2024 – “Il sindaco Sala prosegue il suo silenzio, come suo solito quando avviene un fatto di sangue, in merito al Far West di via Varsavia. Eppure potrebbe intervenire, magari firmando un’ordinanza che preveda la rimozione dei mezzi dei nomadi anche in assenza dei proprietari. Lo ha fatto, per esempio, il Comune di Sesto San Giovanni, dunque non capisco perché a Milano, dove il fenomeno è dilagante, non si possa fare… Ortomercato, Quarto Oggiaro, Cimitero Maggiore, Merezzate, Rubattino: sono queste le zone dove i rom fanno ciò che vogliono sfruttando l’assenza sul territorio dell’amministrazione, che preferisce spedire la Polizia Locale a multare i commercianti piuttosto che fare controlli alle carovane. I mezzi dei nomadi su pubblica via sono ricettacolo di degrado e illegalità, nonché causa di disagi alla circolazione. Le multe, se mai sono state fatte, non bastano. Rimuovendo i mezzi si risolverebbe il problema alla radice. Una volta, due volte, tre volte: alla fine i nomadi saranno costretti a smetterla di giocare a guardie e ladri. Molto grave, tra l’altro, che nel regolamento di polizia urbana non sia presente alcun riferimento alla lotta alle carovane lungo le strade e nelle aree di parcheggio: questa è la dimostrazione dell’indifferenza della sinistra ai disagi dei cittadini. Nella Milano del Pd ai rom tutto è consentito. E poi succede quello che succede…”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

