INAUGURAZIONE E INTITOLAZIONE “HUB LOGISTICO ASSISTENZIALE” CROCE ROSSA ITALIANA  

(mi-lorenteggio.com) Opera, 10 maggio 2024. SABATO 11 MAGGIO ALLE ORE 15.00 VERRA’ INAUGURATO IN VIA TREBBIA 11/9 AD OPERA (MI) L’HUB EMERGENZE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DELL’AREA SUD MILANESE, alla presenza del Dott. Paolo Setti Carraro, fratello di EMANUELA SETTI CARRARO, moglie del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima di mafia a Palermo nel 1982, alla cui memoria la struttura verrà intitolata.

Alla Cerimonia saranno presenti anche il Prefetto di Milano, Dott. Claudio Sgaraglia, Don Luigi Ciotti, e le Autorità Civili e Militari del Territorio dell’Ambito Visconteo.

L’edificio in cui trova posto la nuova struttura è stato in passato utilizzato come base per attività criminogene ed oggi fa parte del patrimonio dei BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ e riassegnati ad Enti Pubblici per tornare ad essere fruibili da tutta la comunità.

L’associazione della Croce Rossa Comitato dell’Area Sud Milanese, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica promossa dal Comune di Opera ha ricevuto in uso l’immobile presentando un progetto di trasformazione dello stesso in magazzino di risposta alle emergenze dovute ai cambiamenti climatici e di risposta le emergenze sociali della comunità.

“Siamo orgogliosi di questo progetto e di potenziare la risposta alla crisi climatica che costantemente colpisce le nostre comunità con eventi di breve durata e molto intensi, nella zona del sud Milano non esiste una struttura di risposta in situazione simili – dichiara Danilo Esposito, Presidente del Comitato dell’Area Sud Milanese – e di restituire alla comunità operese un immobile tolto alla criminalità ed intitolarlo ad Emanuela Setti Carraro, volontaria nel Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, assassinata dalla mafia insieme al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con cui condivideva gli ideali, d’esempio per tutti noi.”

Dichiarazione della Sindaca di Opera Barbara Barbieri

“Per la mia Amministrazione inaugurare un bene confiscato alle mafie e donarlo alla comunità ha davvero un altissimo valore, che attesta quanto il nostro territorio sia attento alla legalità e al fare bene per tutti i cittadini – dichiara la Sindaca di Opera Barbara Barbieri – Quando il presidente della Croce Rossa di Opera, Danilo Esposito, ha proposto l’intitolazione ad Emanuela Setti Carraro, la commozione e la gioia sono state grandi. Emanuela era una giovane donna, una crocerossina, una sposa che proprio accanto al suo amore, il generale Dalla Chiesa, ha visto la sua giovane vita stroncata da un attentato mafioso. – continua Barbieri – Era la sorella, la figlia, la sposa, l’amica che tutti noi avremmo voluto: una persona che si prodigava per il prossimo e che al prossimo aveva dedicato la sua vita con amore e spirito di servizio. Il Comune di Opera è orgoglioso di aver destinato questo bene alla Croce Rossa e della sua intitolazione a questa splendida donna”.

