Casi legionella a Corsico: campionamenti in corso e nessun rischio per l’acqua potabile 

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 10 maggio 2024 – Sono stati riscontrati alcuni casi di legionella nei comuni di Corsico e Buccinasco, abitanti in diversi stabili sul territorio. Gli accertamenti sull’autoclave dove è stato rilevato un caso, in uno degli appartamenti di proprietà comunale, hanno già dato esito negativo. L’autorità sanitaria sta effettuando i campionamenti e tutti gli approfondimenti sugli altri casi (otto su tutta Corsico) e si attendono gli esiti: il sindaco è in costante contatto con Ats per gli aggiornamenti. Sono in corso i campionamenti sulla Fontana dell’Incontro, in via Cavour, spenta a scopo precauzionale, e proseguono controlli e accertamenti. Si ricorda che il batterio della legionella non si contrae bevendo acqua del rubinetto. Le evidenze scientifiche confermano che il batterio si trasmette per via inalatoria e che l’infezione non si contrae né da persona a persona né bevendo l’acqua del rubinetto o utilizzandola nella preparazione dei cibi.

