Buccinasco – Centri Estivi, lunedì 13 maggio riaprono le iscrizioni

Viste le ulteriori richieste pervenute dalla cittadinanza, in via eccezionale fino al 24 maggio le famiglie possono iscrivere i propri figli al servizio per i posti ancora disponibili per chi frequenta le scuole dell’infanzia e le scuole primarie

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 10 maggio 2024 – In via eccezionale l’Amministrazione comunale riapre le iscrizioni al servizio dei Centri Estivi comunali per i bambini che frequentano le scuole primarie e le scuole dell’infanzia di Buccinasco, per rispondere alle ulteriori richieste delle famiglie e vista la disponibilità di posti in alcune settimane da giugno a settembre.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate esclusivamente dalle ore 9 di lunedì 13 maggio alle ore 12 di venerdì 24 maggio. Attenzione! Decorso il termine di presentazione, NON saranno accettate ulteriori istanze.

POSTI DISPONIBILI

Centro Estivo Scuola Primaria

– settimana 12/06-14/06: posti massimi disponibili n. 9

– settimana 17/06-21/06: posti massimi disponibili n. 12;

– settimana 1/07-5/07: posti massimi disponibili n. 3

– settimana 8/07-12/07: posti massimi disponibili n. 13

– settimana 15/07-19/07: posti massimi disponibili n. 11

– settimana 29/07-2/08: posti massimi disponibili n. 16

– settimana 5/08-9/08: posti massimi disponibili n. 4

– settimana 19/08-23/08: posti massimi disponibili n. 14

– settimana 26/08-30/08: posti massimi disponibili n. 15

– settimana 2/09-6/09: posti massimi disponibili n. 10

Centro Estivo Scuola dell’Infanzia

– settimana 2/07-5/07: posti massimi disponibili n. 10

– settimana 8/07-12/07: posti massimi disponibili n. 14

– settimana 15/07-19/07: posti massimi disponibili n. 7

– settimana 22/07-26/07: posti massimi disponibili n. 6

– settimana 29/07-2/08: posti massimi disponibili n. 7

– settimana 5/08-9/08: posti massimi disponibili n. 11

– settimana 19/08-23/08: posti massimi disponibili n. 10

– settimana 26/08-30/08: posti massimi disponibili n. 17

COME ISCRIVERSI

Attenzione! Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate scaricando il modulo (in allegato e nella sezione Modulistica del Servizio Istruzione e Asili Nido) e presentandolo secondo le seguenti modalità:

• via PEC: protocollo@cert.legalmail.it

• via mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it (allegando la fotocopia del documento di identità del richiedente)

• a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in via Roma 2 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12)

Il Servizio Istruzione e Asili Nido comunicherà alle famiglie la conferma dell’avvenuta iscrizione. I posti saranno assegnati, sino a esaurimento delle disponibilità, in base al numero di protocollazione registrato e pervenuto.