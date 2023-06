“Basta scuse”, anche Lissone aderisce alla campagna contro l’abbandono degli animali d’affezione lanciata da ENPA

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 23 giugno 2023. Anche il Comune di Lissone ha aderito alla campagna antiabbandono 2023 “Basta scuse”, lanciata dall’Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali, e condivisa dalla sezione di Monza e Brianza, per porre l’attenzione sulla mancanza del senso di responsabilità che spesso induce le persone a darsi delle giustificazioni plausibili per compiere un gesto inqualificabile: l’abbandono.

Dall’Enpa arrivano dati preoccupanti. Gli abbandoni e le cessioni di animali domestici nel 2022 sono aumentati del 20% rispetto al 2021, mentre le adozioni sono diminuite del 10% e chi adotta, nel 75% dei casi, vuole solo cuccioli. La Protezione Animali nel 2022 si è presa cura di 139.471 animali, ne ha ospitati 51.707 e accudito sul territorio 47.822. Inoltre, ha soccorso 19.619 animali e sterilizzati 20.323 tra cani e gatti.

“A fronte di questa diminuzione delle adozioni – afferma il sindaco Laura Borella – e all’aumento degli abbandoni e delle cessioni, è importantissimo sensibilizzare le persone in vista delle vacanze estive e ricordare loro che non ci sono scuse plausibili che giustifichino l’abbandono dei nostri amici a quattro zampe”.

“Accogliere nella propria vita un animale d’affezione – aggiunge l’assessore al Benessere animale Carolina Minotti – è un atto di amore ma anche di responsabilità. Per questo, in vista dell’approssimarsi delle vacanze estive, riteniamo sia doveroso lanciare ai nostri concittadini un appello, contando sul loro senso civico. Inoltre, vogliamo ricordare che anche per chi non potesse assolutamente portare con sé gli amici a quattro zampe, esistono sul nostro territorio strutture specializzate nell’accoglienza durante il periodo estivo. Insomma, basta scuse, gli animali non vanno abbandonati”.

V.A.