Europei femminili: in vendita gli abbonamenti per la tappa di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 24 giugno 2023 – Il conto alla rovescia verso i Campionati Europei di pallavolo femminile 2023: entra nel vivo: da oggi è possibile acquistare online i biglietti per assistere alle gare che si disputeranno in tutte le sedi italiane dell’evento, tra cui anche Monza, che dal 16 al 19 agosto ospiterà 8 partite della Pool B, tra cui due incontri della nazionale italiana.

In questa prima fase sono disponibili online gli abbonamenti per assistere a tutte le 4 giornate di gara all’Arena di Monza, al prezzo di 60 euro per la categoria 2 e 120 euro per la categoria 1. Gli abbonamenti sono acquistabili esclusivamente sul sito di Ticketone. Allo stesso indirizzo è possibile acquistare inoltre i biglietti per la gara inaugurale di Verona e gli abbonamenti per le fasi successive a Torino e Firenze; successivamente saranno messi in vendita anche i biglietti per le singole partite.

Questo il programma completo della tappa di Monza:

Mercoledì 16 agosto: ore 18 Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21 Bulgaria-Croazia.

Giovedì 17 agosto: ore 18 Bosnia Erzegovina-Bulgaria, ore 21 Romania-Croazia.

Venerdì 18 agosto: ore 18 Bosnia Erzegovina-Croazia, ore 21 Italia-Svizzera.

Sabato 19 agosto: ore 18 Romania-Svizzera, ore 21 Bulgaria-Italia.

La tappa di Monza dei Campionati Europei di Pallavolo femminile è organizzata da CEV e Federazione Italiana Pallavolo, con la collaborazione del Comitato Regionale della Lombardia e del Comitato Territoriale Milano Monza Lecco della Fipav, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Monza.

Redazione