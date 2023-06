Parco Sud Milano, Di Marco (M5S): «Fermare i tentativi di scippo, pronta una nostra proposta di legge»

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2023 – Nicola Di Marco (M5S): «Siamo preoccupati di fronte a questa ennesima minaccia al Parco Sud Milano. Il progetto relativo al “business park”, presentato dalla multinazionale Akno Group, è solo l’ultimo tentativo di sacrificare al cemento 645 mila metri quadri di aree agricole d’eccellenza. Il Movimento Cinque Stelle si sta battendo per evitare che analoghe situazioni siano portate avanti sia all’interno del Comune di Lacchiarella, così come all’interno del Comune di Melegnano e senza esitazione farà quanto nelle proprie possibilità per sventare l’ennesimo assalto ad una delle ultime aree verde di Milano e provincia. È già stato depositato un progetto di legge dedicato al tema “logistiche” attraverso il quale portare la programmazione e la gestione del territorio ad un livello più alto, rispetto a quello dei Comuni che al momento sono abbandonati e lasciati privi degli strumenti necessari, anche solo per trattare con colossi multinazionali, pronti a coprirli di milioni di euro. Programmazione e pianificazione in quest’ambito devono essere discusse a livello sovracomunale. Regione Lombardia deve intervenire al più presto. Lo scorso anno ci siamo battuti contro la riforma della governance del Parco Agricolo Sud Milano, portata avanti dal centrodestra, proprio perché temevamo potesse rappresentare il preludio alla presentazione in serie di questi progetti. Purtroppo, avevamo ragione. Ora però servono atti concreti che tutelino il territorio» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Nicola Di Marco, in merito al progetto presentato da Akno Group al Comune di Capriano e agli altri enti coinvolti, ai quali sono stati promessi 15 milioni di euro, nell’ambito della realizzazione di un “business park” da oltre 645 mila mq all’interno del Parco Sud Milano.

Redazione