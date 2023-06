Vittoria e podio GT Cup a Monza per Lamborghini Roma by DL Racing

(mi-lorenteggio.com) Monza, 27 giugno 2023. Il team Lamborghini Roma by DL Racing alza il tiro nel Campionato Italiano GT Sprint e torna dalla seconda tappa a Monza con un bottino prezioso, anche se non del tutto consono al reale potenziale e alle performance mostrate nelle due gare della GT Cup disputate fra sabato e domenica schierando le tre Lamborghini Huracan ST Evo2 preparate da Target Racing. Sottolineando l’importantissima vittoria di classe Am ottenuta in gara 1 dal padrone di casa Giacomo Riva e dal rookie romano Alessandro Fabi, sono il comasco Luca Segù e Daniel Vebster che possono recriminare proprio nel finale di weekend per una safety car che in gara 2 ha ricompattato il gruppo quando l’equipaggio era in testa con notevole vantaggio, di fatto rallentandolo in vista di un probabile trionfo.

Andando con ordine, sabato l’equipaggio italo-svedese dopo un imprevisto iniziale ha concluso gara 1 al quarto posto di classe Pro-Am coronando un’ottima rimonta a suon di sorpassi. Grazie alla pole position fatta segnare da Segù in qualifica, in gara 2 prima il giovane driver comasco e poi Vebster si sono resi protagonisti di una corsa di vertice che a pochi minuti dal termine li vedeva nettamente al comando. La safety car impiegata dalla direzione gara nel finale, però, ha cambiato le carte in tavola e i due si sono dovuti accontentare del terzo posto, celebrando il risultato sul podio, il loro secondo stagionale dopo quello colto a Misano.

Tornando in classe Am, invece, Riva e Fabi hanno davvero ben figurato in gara 1 con la vittoria e addirittura il terzo posto assoluto. Meno fortunata, invece, gara 2, nonostante la pole position messa a segno dal pilota brianzolo. Lo stesso Riva ha ben gestito la prima parte di gara 1, ma per la vittoria ottenuta al sabato l’equipaggio ha dovuto scontare un handicap tempo al pit-stop obbligatorio, facendo scivolare Fabi fuori dalla zona podio per poi concludere decimi in top-10 dopo una penalità per un’infrazione al cambio pilota. Punti tricolori di classe Am sono arrivati anche per un solido Pierluigi Alessandri. Il gentleman driver romagnolo ha collezionato il decimo posto in gara 1 per poi cogliere la seconda top-5 stagionale in gara 2, conclusa con un convincente nono posto assoluto.

A capo di DL Racing, Diego Locanto dichiara alla luce del fine settimana a Monza: “A livello di prestazioni in generale siamo soddisfatti e nei risultati continuiamo un trend importante aggiungendo una vittoria e un terzo posto. I ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro sia in prova sia in gara, considerando soprattutto il fatto che alcuni rivali per via di un BoP favorevole volavano sul dritto rispetto a tutti gli altri. E’ comunque fondamentale che i nostri due equipaggi si siano confermati in lizza per il campionato, solo qualche episodio sfortunato ci ha privati di ulteriori punti. Ciò significa che, così come a Misano, anche per Monza utilizzeremo una gara di scarto, tenendo ben presente che non si può più sbagliare. Infine, siamo davvero felici per il weekend di Alessandri, protagonista di due gare di grande qualità e con zero errori, è stato molto consistente”.

Campionato Italiano GT Sprint 2023: 7 maggio: Misano; 25 giugno: Monza; 1° ottobre: Mugello; 29 ottobre Imola.