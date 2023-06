MONTAGNA E AGRICOLTURA, ASSESSORI BEDUSCHI E SERTORI IN VALTELLINA: ECCELLENZA VITIVINICOLA DA DIFENDERE E SOSTENERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2023. “Gli operatori di questi territori sono i migliori custodi della storia e delle tradizioni locali. L’agricoltura di montagna preserva il futuro di questi territori e la loro identità. Ne è una rappresentazione concreta la viticoltura eroica. Giusto e doveroso, dunque, ascoltarli e supportarli con azioni concrete”. Lo ha detto Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Alimentazione, nell’ambito della visita in Valtellina, al fianco del collega di Giunta e rappresentante di questo territorio Massimo Sertori (Montagna ed Enti locali).

I due assessori regionali hanno incontrato a Sondrio i vertici di Fondazione Fojanini, i rappresentanti del mondo del vino e della viticoltura e della filiera bosco legno per un confronto sulle problematiche dei diversi settori in cui operano le aziende del territorio.

“Qui – ha aggiunto Beduschi – abbiamo la splendida occasione delle Olimpiadi invernali e per questo Regione Lombardia è al lavoro per dotare la Valtellina di strumenti idonei per farla esplodere in tutta la sua potenzialità turistica. Un turismo di eccellenza, perché le produzioni come, ad esempio, quella del vino hanno raggiunto una maturazione qualitativa notevole”.

“La montagna ha bisogno di misure specifiche – ha precisato l’assessore Sertori – e lo abbiamo visto confrontandoci con chi fa della ricerca la sua attività principale, come ne caso della Fondazione Fojanini, fulcro e sintesi dell’attività dei consorzi locali. Su questo c’è perfetta sintonia, abbiamo ancora una volta toccato con mano le distintività della montagna”.

