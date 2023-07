Corsico. Sale sul bus, semina il terrore, accoltella passeggero e fugge: ricercato

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 1 luglio 2023 – Ieri sera, intorno alle ore 19.00, la Polizia Locale con i Carabinieri della Compagnia di Corsico insieme all’equipaggio di un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco e al personale medico di un’automedica sono intervenuti lungo la via Vigevanese, all’altezza del civico 9, per un grave problema sorto su un bus della Linea STAV, diretto ad Abbiategrasso.

Un uomo di origine straniera, salito al bordo del mezzo, probabilmente in stato psicofisico alterato, ha incominciato ad inveire contro i passeggeri: uno di loro, un uomo di 41 anni, si è opposto alla sua prepotenza e ha reagito, generando una colluttazione, nel corso della quale ha avuto la peggio, in quanto l’aggressore lo ha aggredito anche con un arma da taglio, colpendolo agli arti e fuggendo dal mezzo, facendo perdere le proprie tracce.

All’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori, l’unico ferito era il passeggero, che ha impedito la violenza dell’uomo salito a bordo: dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo alla Clinica San Giuseppe di Milano, mentre, le forze dell’ordine, dopo aver messo in sicurezza il bus, hanno incominciato tutte le ricerche e indagini per risalire all’identità dell’uomo, a prenderlo e garantirlo alla giustizia.

