VIA VIPACCO, SARDONE (LEGA): “EFFETTUATO LO SGOMBERO, GRAZIE A MINISTRO E FORZE ORDINE” – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2023 – “Dopo le nostre denunce e segnalazioni e le lamentele dei residenti, in poche ore è stato sgomberato l’edificio tra via Vipacco e via Fortezza occupato stamattina da quasi un centinaio di immigrati e organizzato dalla “Rete Solidale Noi Ci Siamo” e dai centri sociali.

Un intervento rapido e professionale che ha consentito di bloccare un’occupazione che poteva diventare molto pericolosa, visto il numero dei presenti e l’appoggio dei professionisti delle occupazioni. Il rischio serio era di trovarci di fronte a un caso di occupazione con racket simile a quanto abbiamo visto a Firenze con l’ex hotel Astor e a Milano in altri contesti.

Ringraziamo il Ministro degli Interni, il Prefetto e il Questore e ovviamente uomini e donne in divisa per la pronta esecuzione dello sgombero.

Chiediamo tuttavia al Comune di prendere posizione di fronte alle innumerevoli occupazioni portate avanti dai centri sociali e dal collettivo “Noi ci siamo”. Il numero di azioni illegali di cui sono protagonisti è sempre più preoccupante. Sono professionisti, con una regia politica e una gestione di “immigrati disperati” che dovrebbe far venire molti dubbi. Serve il pugno duro e non chiudere gli occhi come fa da sempre Palazzo Marino”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale a Milano.