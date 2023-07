“LE SERE DEI MERCANTI”, IL PROGRAMMA DI CINEMA, MUSICA, INCONTRI E SPETTACOLI CHE ABITERÀ PIAZZA DEI MERCANTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2023 – Un’arena centralissima, con una platea di 250 posti, nascerà quest’estate nel cuore di Milano, in piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo, per dare vita a “Le sere dei Mercanti”.

Promossa dal Comune di Milano e realizzata grazie al sostegno di BPER Banca e di Anteo, l’iniziativa offrirà un ampio palinsesto di cinema, spettacoli, incontri letterari, concerti, talk e iniziative del Municipio 1.

Anteo organizza AriAnteo, la rassegna di cinema che ha già tre arene stabili in città – Fabbrica del Vapore, Citylife e Chiostro dell’Incoronata – quest’anno abiterà anche il centro storico di Milano con una quarta sala all’aperto, che proporrà una ricca selezione di film italiani e internazionali, con i grandi successi della scorsa stagione, anteprime, prime visioni e – novità di quest’anno e di questa sede – film in lingua originale. Ogni giorno un film, dal 3 luglio al 10 settembre, da guardare sotto le stelle e da ascoltare in cuffia, con molti titoli scontati al 50% (3,50 euro) grazie all’adesione di AriAnteo all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal MIC.

BPER Banca sostiene l’intero progetto per rivitalizzare Piazza dei Mercanti come luogo di incontro dei cittadini nel periodo estivo milanese, con un’articolata proposta culturale e di intrattenimento. In aggiunta alla rassegna cinematografica, la Banca offrirà gratuitamente ai cittadini eventi pre-serali ogni settimana che andranno dalla musica a incontri e spettacoli. Anche in questo caso, non mancano appuntamenti di grande interesse.

“BPER Banca ha scelto di affiancare il Comune di Milano in questa importante rassegna estiva di Piazza dei Mercanti – ha dichiarato Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca – per ravvivare, nel periodo estivo, la frequentazione di un luogo simbolo e molto caro per i milanesi. Il progetto rappresenta tutti i valori che BPER Banca vuole promuovere, sui diversi territori in cui opera, per offrire occasioni e spazi per la diffusione della cultura, dell’arte, per attività di carattere sociale e di intrattenimento. Grazie alla sinergia con il Comune e con Anteo arriviamo direttamente nel cuore della città con un programma denso e diversificato; la novità degli spettacoli del pre-serale interamente offerti da BPER Banca, inoltre, impreziosisce il già ricco calendario della rassegna cinematografica”.