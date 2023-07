(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2023 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, un forte vento a colpito diverse zone di Milano, come per anticipare un forte temporale, ma, subito dopo è apparso in cielo un grande arcobaleno visibile da tutta la città metropolitana.

Sull’alzaia del Naviglio Grande sono caduti due alberi a causa del vento.

La notte scorsa, due forti temporali si sono imbattuti sulla città metropolitana portando non solo la pioggia, ma, anche la grandine.

V. A.