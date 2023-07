Trezzano sul Naviglio. Manutenzione del verde e pulizia strade

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 5 luglio 2023 – Dal 1° giugno a Trezzano sul Naviglio il servizio di igiene urbana, che comprende le attività di pulizia strade e raccolta rifiuti, è gestito dall’Impresa Sangalli Giancarlo & C. e Idealservice Soc. Coop.

Per ora resta invariato il calendario del ritiro porta a porta sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda lo spazzamento delle strade, per migliorare la pulizia delle strade, in questi giorni potrebbe modificare qualche passaggio sia rispetto ai giorni che rispetto agli orari (senza cambiare per il momento i divieti).

Trascorso questo periodo di assestamento e valutazione, in accordo con l’Amministrazione comunale, saranno comunicati eventuali cambiamenti definitivi.

Intanto continua, a cura di Boscoforte, l’attività di cura del verde con lo sfalcio dei tappeti erbosi delle aree pubbliche. Secondo quanto prevede l’appalto, il servizio viene eseguito cinque volte l’anno, ogni volta nel giro di 30 giorni a partire dalle aree a nord di Trezzano, procedendo in direzione sud verso il quartiere Marchesina.

Redazione