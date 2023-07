Il riconoscimento Bandiera Lilla Approved per il lago Maggiore alla presenza del Ministro Locatelli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2023 – Stamani a Laveno a bordo della motonave Zeda della flotta della Navigazione lago Maggiore, si è tenuto l’incontro pubblico sul tema dell’accessibilità del trasporto pubblico di linea sui laghi ai passeggeri con disabilità e mobilità ridotta con la presentazione dell’attestazione “Bandiera Lilla Approved” ottenuta dall’Ente governativo.

Un incontro che ha visto la partecipazione delle più alte rappresentanze delle Forze

dell’Ordine e l’intervento di numerose associazioni locali e regionali che si occupano di

disabilità nelle sue differenti declinazioni. L’appuntamento si è aperto con i saluti del

Gestore Governativo Ente Laghi Donato Liguori, che ha illustrato l’iniziativa odierna

quale proseguimento di quanto avviato lo scorso gennaio all’incontro presso la

Prefettura di Varese, confermando che questo progetto pilota avviato sul Lago Maggiore

sarà esteso anche ai laghi di Como e di Garda.

Il Direttore di Esercizio Navigazione Lago Maggiore Paolo Mazzucchelli ha

proseguito illustrando il Progetto Bandiera Lilla approved, che nella sua fase 1 ha

coinvolto 8 tra i principali scali (Arona, Stresa, Baveno Comune Lilla, Pallanza, Villa

Taranto, Intra, Laveno e Luino) e 11 navi, a partire da quelle più moderne, già progettate

in base alle normative attuali per una confortevole fruibilità da parte dei passeggeri a

mobilità ridotta, a quelle costruite precedentemente quando ancora la sensibilità nei

confronti di questo segmento di viaggiatori non era così diffusa.

Il percorso intrapreso dalla Navigazione Lago Maggiore è soltanto il punto di partenza

per il raggiungimento degli obiettivi di inclusione e di miglioramento della qualità di

vita di tutte le persone disabili e delle loro famiglie.

Il Presidente dell’Associazione Bandiera Lilla Roberto Bazzano ha spiegato che

Bandiera Lilla è una iniziativa creata per i Comuni e quindi per il territorio e la

partecipazione ora di Navigazione Lago Maggiore – prima realtà di trasporto che ha

ottenuto tale assegnazione – rappresenta l’occasione per creare realtà completamente

accessibili a 360°, anche in termini di servizi e fruibilità e non solo per ricettività.

Il Viceprefetto Vicario De Fanti ha portato i saluti del Prefetto Pasquariello,

esprimendo largo consenso sui contenuti dell’evento auspicando l’estensione di quanto

avviato oggi dalla Navigazione lago Maggiore ad altre realtà.

Il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, issando a prua della Motonave Zeda

la “Bandiera Lilla approved”, ha sottolineato: “Oggi è una giornata speciale e di grande

orgoglio per il Lago Maggiore, il nostro territorio, ma anche per tutto il Paese. Ringrazio

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro Salvini, il sottosegretario

Morelli, l’Ente Gestione Navigazione Laghi, per il lavoro che stanno portando avanti e

per questo nuovo e importante segnale che viene dato per l’inclusione e la piena

partecipazione alla vita quotidiana di tutte le persone. Dobbiamo continuare lungo

questa strada, che ci consente di rendere più forti e coese le nostre comunità. Il turismo

accessibile è un investimento: oggi il territorio di Varese si arricchisce ed è un esempio

che spero si possa diffondere sempre di più, nella consapevolezza che la grande sfida è

continuare a lavorare insieme, perché solo se facciamo rete possiamo fare di più e

meglio”.

Redazione