AGRIFOOD, ASSESSORE BEDUSCHI: IN LOMBARDIA IL SETTORE È TRAINANTE PER L’ECONOMIA

(mi-Mi-lorenteggio.com) Giussago/PV, 10 luglio 2023 – L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha partecipato oggi a Giussago (PV) a ‘Prodotti colti’, convegno organizzato da Assolombarda per mettere a confronto istituzioni e imprese su alcuni temi di stretta attualità riguardanti il settore, come la valorizzazione dei prodotti locali sui mercati internazionali e l’innovazione come fattori di sviluppo e competitività.

Presenti, tra gli altri, Alessandro Spada, presidente Assolombarda, e Piero Manzoni – CEO & Founder Simbiosi.

“In Lombardia – dichiara l’assessore Beduschi – il settore agricolo e agroalimentare è trainante con 14 miliardi di euro di valore alla produzione che, sommando le attività connesse e quelle di trasformazione alimentare coinvolge 53.000 aziende e circa 200.000 lavoratori”.

L’impegno di Regione Lombardia – prosegue Beduschi – sarà orientato alla transizione del sistema agricolo e delle filiere agroalimentari verso una competitività sostenibile, grazie alla promozione di produzioni agricole diversificate e e innovative, ma anche segno della DOP Economy, per una qualità sicura e tracciata. Allo stesso tempo, abbiamo bisogno di esplorare nuovi sbocchi di mercato, promuovendo l’internazionalizzazione delle imprese e della filiera come ambasciatrici del Made in Italy”.

Per il periodo di programmazione 2023-2027 del Programma di Sviluppo Rurale, il riparto nazionale vede assegnati alla Lombardia oltre 835 milioni di euro di risorse, il 35% delle quali saranno destinate a investimenti per aumentare redditività e competitività, anche attraverso progetti innovativi, promozione delle eccellenze e commercializzazione dei prodotti agricoli. Inoltre, 131 milioni sono destinati a finanziare impegni in materia di clima e ambiente.

“Il nostro obiettivo – conclude l’assessore Beduschi – è ambizioso, perché si tratta di sostenere il sistema agricolo, assieme al resto dell’economia lombarda, nella consapevolezza di unire produttività e sostenibilità, perché siamo convinti che il settore sia maturo per compiere un ulteriore salto di qualità”.

Redazione