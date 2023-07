Masterplan Villa Reale, Il M5S Lombardia presenta le proprie osservazioni

Pizzighini: «Sia “Patrimonio dell’Umanità” dell’Unesco. Non sacrificheremo il bello di tutti, per il divertimento a pagamento di pochi»

(mi-lorenteggio.com) Monza, 11 luglio 2023 – Il Movimento Cinque Stelle ha presentato, al Consorzio Parco di Monza, le proprie osservazioni in merito al Masterplan della Reggia di Monza.

Paola Pizzighini (Consigliera regionale M5S Lombardia): «In sede di presentazione del progetto, il Consorzio si è detto ricettivo nei confronti di possibili osservazioni al Masterplan. Un’opportunità e un invito, che anche grazie al lavoro dell’ex Consigliere regionale Marco Fumagalli, abbiamo voluto cogliere immediatamente. L’obiettivo del documento che abbiamo presentato è quello di poter inserire la Reggia e il Parco all’interno dei siti considerati “Patrimonio dell’Umanità” dell’UNESCO. Un percorso con un’ambizione degna della Villa Reale di Monza, che si struttura in diverse tappe, da condividere e portare a termine nell’arco dei prossimi cinque-dieci anni.

Intendiamo aprire la Reggia ad un pubblico internazionale, che possa apprezzare non solo le sue bellezze architettoniche e culturali, ma anche valutare il diverso impatto umano sull’ambiente circostante. Una duplica chiave di lettura quella storico artistica e quella ambientale, che dovrebbe essere parte integrante della didattica scolastica lombarda, con gite possibilmente finanziante direttamente dall’Ente regionale.

Riteniamo che la prima tappa riguardi il cambio di governance. Occorre infatti una governance che valorizzi la proprietà tramite un consorzio a sola partecipazione pubblica, che si avvalga per le opere di manutenzione di una società in house e di una Fondazione aperta a benefattori pubblici e privati, per le esigenze di finanziamento. A cominciare dall’IRCCS San Gerardo che potrebbe mettere a disposizione il proprio patrimonio di lasciti, al fine di realizzare un museo d’arte brianzolo. Il tutto dedicando costante attenzione all’ambiente, di modo che il Parco possa diventare anche un centro di ricerca internazionale sull’architettura paesaggistica e il contrasto all’urbanizzazione selvaggia. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi occorre ridurre gli ettari di Parco che vengono concessi al “Golf Club”. L’accesso all’area dovrebbe essere garantito a chiunque, come da normativa vigente, non solamente a pochi fortunati.

Le nostre osservazioni seguono l’invito proposto dal Consorzio e dall’assessore al Parco di Monza Bettin, nei diversi incontri di partecipazione pubblica, e rappresentano il primo elemento di una serie di iniziative che il M5S regionale intende portare aventi per valorizzare la Villa Reale. Un bene che nella nostra visione appartiene alla categoria delle meraviglie storiche e monumentali, che hanno reso celebri città e capitali europee, ma che nella visione miope del centrodestra dovrebbe trasformarsi in un lunapark esclusivo, sacrificando il bello che appartiene a tutti, per il divertimento a pagamento di pochi» conclude Pizzighini.