MOBILITA’, SARDONE: “GIUNTA IN VERSIONE DRACULA: METTE LE MANI NEI PORTAFOGLI DEI CITTADINI”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2023 – “La giunta Sala sulla mobilità brancola nel buio tra proposte punitive per lavoratori e famiglie e soluzioni giudicate inutili persino per i Verdi. Superfluo chiarire lo scopo di questi provvedimenti: è chiaro a tutti che la giunta Sala voglia fare cassa, colpendo, di nuovo, i cittadini milanesi.

Il tema più sorprendente è che queste scelte vengono dopo l’aumento del biglietto Atm. la diminuzione delle corse delle metropolitane e il taglio di alcune linee di superficie. Altro che giunta Green, è esattamente il contrario!

Dopo Area B, strisce blu in estrema periferia, record di multe a livello nazionale, ztl e zone 30 in ogni dove e ciclabili killer, ecco il rincaro su Area C. A queste decisioni dobbiamo sommare anche i rincari su asili nido, mense scolastiche, impianti sportivi, parcheggi. La giunta di centrosinistra in versione Dracula è ormai un incubo per i cittadini”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale a Milano.

Redazione