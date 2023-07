Ue, Tovaglieri (Lega), scelte Bce e politiche green Ue colpiscono classe media, serve passo indietro

(mi-lorenteggio.com) Strasburgo, 13 luglio 2023. “Con una sola entrata in famiglia, i nostri genitori riuscivano a comprare la prima casa, a volte anche la casa di villeggiatura, e arrivare a fine mese. Oggi una famiglia con due stipendi fatica a sostenere le rate di un solo mutuo, in 4 casi su 10 non riesce a pagare le bollette o lo fa a singhiozzo. La scelta della Bce di alzare i tassi di interesse per combattere un’inflazione generata non dall’aumento della domanda, ma dall’aumento dei prezzi causato da guerra e crisi energetica, è una strategia miope che peserà ulteriormente sul ceto medio e porterà l’Europa alla recessione. Ma il colpo di grazia alla classe media arriverà dalle imposizioni ambientaliste di Bruxelles, come l’obbligo di ristrutturare la casa di proprietà o di acquistare auto più green. Se scomparirà il ceto medio, che paga l’80% delle tasse, sostiene la previdenza e alimenta i consumi, l’economia europea e il tessuto sociale rischiano di implodere. È questo quello che vuole la maggioranza ambientalista di questo parlamento? Lo si dica chiaramente, altrimenti sarebbe doveroso un passo indietro”.

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo.​