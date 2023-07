COPPA DEL MONDO DI E-MOUNTAIN BIKE SAN PAOLO D’ARGON/BG, ASSESSORE MAGONI: IN SELLA PER PROMUOVERE LA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2023. Il sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della terza tappa della Coppa del Mondo Wes E-mountain bike, cross-country, questa mattina, nella storica Abbazia di San Paolo d’Argon (Bergamo).

WES è la prima serie mondiale riservata alle sole E-bike, biciclette a pedalata assistita.

Sono 12 le nazioni partecipanti, oltre 30 gli atleti tra i quali diversi italiani che da oggi, fino a domenica 16 luglio, si sfideranno a colpi di pedalate per la vittoria della Coppa del Mondo.

La tappa bergamasca è la terza di 8 stage, tra le più suggestive in virtù della bellezza del circuito.

“Lo sport – ha affermato il sottosegretario Magoni – dovrà continuare ad essere una locomotiva importante per la promozione delle nostre bellezze lombarde, una vetrina per il nostro stupendo territorio. Il Comune, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, rappresenta l’accesso alla Val Cavallina e Val Calepio e ci regala ogni giorno un panorama unico, come è altrettanto unica l’abbazia di San Paolo”.

“La competizione mondiale di questo fine settimana – ha proseguito – racconterà proprio la ricchezza delle valli della provincia bergamasca e l’importanza per i giovani (e non solo) dell’attività fisica, sia a livello dei professionisti ma anche per noi semplici appassionati”.

“Rivolgo un sincero ‘in bocca al lupo’ a tutti gli atleti – ha concluso Magoni – che regaleranno al pubblico un fantastico spettacolo sportivo”.

La tappa bergamasca ha come promotore e organizzatore la squadra ASD MysticFreeRide.

V.A.