Legnano scelta dalla Commissione Europeaper il programma di transizione verde e digitale

Unico Comune della Città metropolitana di Milano, il plauso del consigliere delegato Mantoan

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 14 luglio 2023. Legnano è una delle sessantaquattro città europee, fra cui sette italiane, selezionate per l’edizione 2023-25 dell’Intelligent Cities Challenge (ICC), l’iniziativa della Commissione Europea, finalizzata a supportare le città

europee nella transizione verde e digitale delle loro economie attraverso un pacchetto di iniziative strategiche locali.

L’ICC aiuta le città europee a sfruttare le potenzialità offerte da tecnologie all’avanguardia rafforzando nel contempo la loro competitività economica, il grado di resilienza sociale e la qualità di vita dei suoi cittadini.

Legnano è l’unica realtà dell’area milanese a essere ammessa ad ICC e ha visto, in fase di candidatura, l’adesione, in qualità di stakeholder, della stessa Città Metropolitana di Milano.

Nella candidatura l’amministrazione comunale ha indicato azioni e strategie in corso e in progetto in città, raggruppabili in tre ambiti principali:

La sostenibilità energetica degli edifici, tema su cui l’amministrazione sta lavorando per incentivare la produzione, l’uso e la condivisione delle energie da fonti rinnovabili rispettivamente attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici e di pompe di calore e la creazione di una comunità energetica.

L’obiettivo è di arrivare, attraverso l’efficientamento energetico ad avere edifici a impatto zero o prossimi all’impatto zero

Mobilità e rigenerazione urbana; obiettivo dell’amministrazione è sviluppare una strategia partecipata che sia in grado di influire sugli stili di vita attraverso la mobilità dolce, infrastrutture e servizi per la mobilità elettrica, la riforestazione (progetto europeo Superb e progetto Forestami), creazione di corridoi verdi finalizzati alla rigenerazione urbana e alla resilienza ambientale (progetti di deimpermeabilizzazione del suolo e di invarianza idraulica)



Economia circolare, focalizzata su un deciso aumento della differenziazione dei rifiuti, anche grazie all’introduzione della tariffa puntuale, e sulla loro valorizzazione come risorsa per produrre energia.



L’amministrazione comunale ha anche provveduto a individuare un team di quattro persone con diversi profili professionali per seguire ICC: il project manager Antonio Leone, referente del progetto di rigenerazione urbana “La Scuola si fa città”; Rosalba Russo, dirigente Opere pubbliche per gli aspetti di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico; Roberta Cardini, responsabile del Sicol e referente per la Smart City; Stefano Migliorini, direttore di Amga Spa e amministratore delegato di Neutalia. In fase di candidatura hanno aderito all’iniziativa del Comune, oltre al partner istituzionale Città Metropolitana, con cui

l’amministrazione comunale sta già lavorando a progetti nei settori d’interesse, i seguenti stakeholder: Ala, Amga, Neutalia, Cap Holding, CGIL, UIL, Confindustria Altomilanese, Confartigianato Altomilanese, Confcommercio, Parco Altomilanese e WWF Insubria. Le adesioni sono sempre aperte.