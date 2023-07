LOMBARDIA – Miss Reginetta d’Italia 2023: volano in finale nazionale ben dieci bellezze lombarde

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2023 – 80 splendide ragazze, provenienti dalle provincie di Milano Bergamo, Cremona, Varese, Monza Brianza, Pavia, Mantova, Sondrio e Como, selezionate nelle tappe provinciali di Brescia e Milano, si sono sfidate in passerella a colpi di sorrisi nelle serate di selezione valide per la conquista della finale regionale lombarda per avere un posto al sole nella finale nazionale del celebre concorso diretto da Alessio Forgetta Miss Reginetta d’Italia.

Volano dritte in finale nazionale ad agosto nell’esclusiva cornice dell’ Opera Bech Club di Riccione, ben sette Miss Reginette Lombarde selezionate al Vita di Brescia:

Michelle Dumitrascu 18 anni di Roverbella (MN), Alessia Dall’Osto 17 anni di Piancamuno (BS), Francesca Gazzaretti 20 anni di Brescia, Martina Botta 15 anni di Brescia, Sofia Perretta 19 anni di Borgosatollo (BS), Hyllary Adames Istrate 14 anni di Genova e Veronica Belotti 19 anni di Telgate (BG).

A selezionare le ragazze una giuria d’eccezione che ha visto la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della politica e della moda tra cui il pilota campione del mondo Stefano D’Aste, la ballerina della Rai Isabella Molino, Carolina Toia e Francesca Airoldi della celebre griffe di gioielli bresciana.

In giuria anche Mirka Cesari, la celebre psico- grafologa della tv che è entrata nel cuore degli italiani facendo conoscere la grafologia al grande pubblico, in numerose trasmissioni televisive Rai e Mediaset. Mirka Cesari analizzerà le grafie delle Miss finaliste lombarde per verificarne le attitudini e le personalità.

“Nella nostra grafia ci sono delle lettere che evidenziano il talento le capacità artistiche e soprattutto le capacità comunicative per diventare conduttrici showgirl, modelle e attrici. – Ha spiegato Mirka Cesari – In particolare, la lettera “f” ci indica la forza espressiva, comunicativa, la dialettica, che ad un primo sguardo alla ragazza, per una timidezza dovuta all’età può non essere così evidente, il mio compito è anche quello di aiutarle a capire e a sviluppare le loro potenzialità. Altre lettere importanti per un quadro chiaro della personalità sono la “z” che indica la capacità di essere dei leader, le “o” e delle “a” con i loro occhielli e astine da cui emerge la loro sensibilità e senso artistico, le “t” e i loro tagli e i puntini delle “i” sono indispensabili per vedere l’equilibrio delle ragazze.”

Le tappe provinciale e la finale regionale di Miss Reginetta d’Italia Lombardia, organizzate da Stefania Bressan e Luciano Albani dell’agenzia All Season Model Group che si occupa della formazione di aspiranti modelle e showgirl con i più famosi professionisti del settore, hanno visto anche la selezione delle Miss Over dove viene celebrata la bellezza senza età di ben tre generazioni di donne, professioniste, mamme e nonne.

“Vogliamo dare la possibilità anche alle belle e talentuose signore di esaudire un sogno nel cassetto e di entrare nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema – ha detto Stefania Bressan responsabile di Miss Reginetta Lombardia– il concorso ci permette di scoprire ogni anno nelle finali nuovi volti e nuovi talenti senza età da proporre ai nostri partner dello show-business.”

Sono infatti tre le categorie in concorso a Miss Reginetta Over 2023: Junior riservata alle donne dai 30 ai 40 anni, Lady per la fascia di età dai 41 ai 50 anni e Senior per le signore con un’età compresa dai 51 ai 60 anni.

A seguire i nomi delle Miss Reginetta Over che hanno superato la selezione lombarde e che parteciperanno alle finali nazionali del celebre concorso ad agosto nella costa romagnola:

Per la categoria Junior Silvia Palamà 32 anni di Gabbioneta Binanuova (CR), Categoria Lady Elena Rossi 41 anni di Capriolo (BS) e categoria Senior Marisa Mulazzi 51 anni di Voghera (PV).