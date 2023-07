Rho. Progetto Spugna: la giunta approva il progetto esecutivo da sei milioni di euro per 11 parcheggi

Aumentano gli stalli gratuiti a disposizione dei cittadini nel parcheggio vicino al cimitero

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 luglio 2023. La giunta guidata dal Sindaco Andrea Orlandi ha approvato martedì 18 luglio 2023 il progetto esecutivo del cosiddetto Progetto Spugna, un piano che comprende la risistemazione di alcuni parcheggi presenti sul territorio cittadino al fine di garantire un migliore drenaggio delle acque, di limitare la presenza di isole di calore e di fenomeni di erosione del suolo, di migliorare la qualità del paesaggio, di evitare allagamenti di strade, fiumi e reti fognarie. La spesa complessiva è pari a sei milioni di euro.

Undici le aree di intervento: due in via Moscova; via Cardinal Ferrari – via Conciliazione; via Zara; via Cornaggia; via Montenevoso; vicolo Secchi 7; via Pertini-Nenni; via Redipuglia; corso Europa – Via Bersaglio; via Aldo Moro- Gramsci; via Labriola.

Il progetto, che rientra nel piano “Rho la città che cambia” (https://www.comune.rho.mi.it/it-it/obj/rho-la-citta-che-cambia-4-1-f25cb5d62e80d939aec7b9b368c200ff) è portato avanti da Città Metropolitana ed entra ora nella fase per l’assegnazione della gara di appalto e ai lavori che dovrebbero iniziare nel 2024, facendo in modo che non si accavallino con altri importanti cantieri di Rho.

Significativo l’intervento sul parcheggio di via Redipuglia, a ridosso del cimitero centrale di corso Europa: è prevista la sistemazione della strada e dell’area di parcheggio con il recupero di nuovi posti auto; la creazione di un marciapiede accanto al muro perimetrale del cimitero, laddove ancora non esiste; la creazione di venti nuovi stalli nell’area vicina al Giardino dei Giusti.

“Il Progetto Spugna punta a risolvere i problemi di allagamento delle strade durante le bombe d’acqua, progettando spazi pubblici adattabili alle stagioni e agli eventi meteorici. – spiega l’assessora alla Mobilità Valentina Giro – Le aree coinvolte nel progetto saranno riqualificate, ottimizzando i posti auto, riqualificando il verde e creando dei ‘giardini pluviali’ con piante e fiori in grado di assorbire grandi quantità di acqua e resistere anche alla siccità. Un miglioramento complessivo di diverse aree a beneficio dei cittadini e della vivibilità della città”.

V.A.