Bollate. Causa maltempo, danni alla scuola di via Lorenzini. Sospeso per due giorni il Centro estivo

(Mi-lorenteggio.com) Bollate, 24 luglio 2023 – Il Comune informa che, a causa dei danni ingenti provocati dal maltempo di oggi alla struttura della scuola di via Lorenzini, i locali non saranno agibili nelle giornate di martedì 25 luglio e mercoledì 26 luglio con aggiornamento sui giorni successivi in base alle verifiche che faranno i tecnici del Comune nella mattinata di domani.

L’Amministrazione si scusa per i disagi che cercherà di ridurre al minimo, ferma restando la priorità assoluta di assicurare la massima sicurezza ai piccoli ospiti.