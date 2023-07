PALAZZO MARINO. IN ANNULLAMENTO GLI APPUNTAMENTI FISSATI PER LA GIORNATA DI DOMANI. SARANNO RIPROGRAMMATI IN TEMPI PIU’ RAPIDI

Milano, 24 luglio 2023 – Il Comune di Milano fa sapere che anche per la giornata di domani, martedì 25 luglio, l’operatività degli sportelli anagrafici sarà limitata ad alcuni servizi. Gli appuntamenti già fissati sono in via di annullamento e saranno riprogrammati grazie ad un’agenda di recupero evitando lunghi tempi di attesa per i cittadini e le cittadine che hanno subìto il disagio.

Si raccomanda di recarsi presso le sedi anagrafiche solo per il ritiro delle Carte d’identità in giacenza e delle Certificazioni storiche, per i Giuramenti di cittadinanza, il Protocollo atti, la Tari, le pratiche funebri.

I sistemi informativi interni all’Amministrazione stanno tornando progressivamente in funzione ma persistono malfunzionamenti per le pratiche online sul sito del Comune di Milano.