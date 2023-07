MONZA. CONFERMATO IL CONCERTO DI BRUCE SPRINGSTEEN: LA SITUAZIONE

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 25 luglio 2023 – Dopo gli ultimi temporali della scorsa notte sono in corso gli interventi di ripristino necessari a riportare piene condizioni di sicurezza in città.

La situazione in città

Sono 15 le squadre straordinarie allertate dal Servizio Giardini operative da questa mattina, e un centinaio le segnalazioni complessive ancora da trattare; 150 gli interventi completati durante la notte, per rimuovere piante e alberi caduti.

Il Parco e il concerto del ‘Boss’

Anche al Parco di Monza le squadre, con l’ausilio di 45 tecnici forestali, attivati anche da ERSAF, stanno completando la rimozione degli ultimi alberi e rami per liberare i viali di accesso verso il prato della Gerascia: a breve saranno aperti i varchi per consentire l’accesso ai tanti fan che hanno già raggiunto Monza per il concerto di stasera.

Sentita la Prefettura e le autorità preposte alla sicurezza, infatti, il Parco risulta agibile e le condizioni di sicurezza idonee per accogliere le 70.000 persone attese in città.

Quello di Monza è il terzo concerto italiano del 2023 di Bruce Springsteen and The E Street Band, dopo quelli di Ferrara e Roma dello scorso maggio. Nell’attesa dell’apertura dell’area concerto a partire dalle 8 del mattino del 25 luglio i fan potranno prendere posto in due distinte aree comfort – una situata vicino all’ingresso per il settore Pit A in zona P1, l’altra presso l’ingresso di tutti i Pit in area Mirabello – con punti di ristoro, toilette e servizi che renderanno più piacevole la sosta. L’apertura dell’area concerto vera e propria è prevista per le 14 del 25 luglio, e prima di Bruce Springsteen and The E Street Band – il cui show avrà inizio alle 19:30 – saliranno sul palco The Teskey Brothers (h. 16:30) e Tash Sultana (h. 17:45)