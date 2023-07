A fine estate arriva la “Feste delle Guide”: 23 e il 24 settembre a Colere (BG)

(Mi-lorenteggio.com) Colere, 31 luglio 2023 – Nella splendida cornice della Val di Scalve, ai piedi della Presolana, nelle Orobie bergamasche, una due giorni di escursioni, arrampicate in falesia, lezioni sulla progressione su via ferrata e sulla tecnica del nordic walking, giochi aerei per bambini e adulti con le Guide alpine egli Accompagnatori di media montagna della Lombardia. È questo il programma della“Feste delle Guide”, l’evento gratuito organizzato dal Collegio guide alpine Lombardia e Regione Lombardia per salutare l’estate, nel weekend del 23 e il 24 settembre a Colere (BG).

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la fruizione consapevole degli spazi naturali e diffondere un corretto approccio alle attività all’aria aperta, requisito primo per la sicurezza personale nella frequentazione dell’ambiente outdoor.

“La Festa delle Guide sarà un’occasione unica per scoprire le attività della montagna estiva in una delle tante belle valli lombarde – dice Lara Magoni, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega Sport e Giovani -. Il programma è ricco e vario, sono certa che, grazie alla professionalità degli Accompagnatori di media montagna e delle Guide alpine, i partecipanti avranno modo di conoscere e imparare tutti i segreti e al contempo trascorrere due belle giornate”.

“La Festa delle Guide è una tradizione di diverse zone delle Alpi, una celebrazione annuale della montagna, di chi la vive e di chi la frequenta per passione – spiega Fabrizio Pina, presidente del Collegio Guide alpine Lombardia –. La nostra Festa arriva a fine estate e sarà un appuntamento di due giornate, durante le quali i partecipanti potranno arrampicare e compiere escursioni ai piedi della Presolana, terra di alpinisti e di Guide alpine”.

In entrambe le giornate si svolgeranno in contemporanea diverse attività, a cui ci si potrà iscrivere online sul sito del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia, garantendosi così la partecipazione, oppure direttamente sul posto fino a esaurimento posti.

Seguirà a metà agosto il programma dettagliato con le indicazioni per effettuare le iscrizioni.

Redazione