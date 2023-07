MILANO È MEMORIA. DOMANI LA STAFFETTA MILANO – BRESCIA – BOLOGNA: IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2023 – Domani, martedì 1° agosto, alle ore 8:45, da piazza Fontana partirà la staffetta “Momenti di Memoria” che toccherà Milano, Brescia a Bologna unendo le tre città nel ricordo delle vittime e dei feriti delle stragi di piazza Fontana (12 dicembre 1969), di piazza della Loggia (28 maggio 1974) e della Stazione di Bologna (2 agosto 1980). La staffetta è organizzata da AGAP – Associazione Gruppi Amatoriali Podistici. L’iniziativa rientra nel palinsesto di Milano è Memoria, la piattaforma nata nel 2017 per dare rilievo e ricordare persone, fatti ed eventi che testimoniano la storia e l’identità della città di Milano.

PROGRAMMA

1° agosto 2023: Milano-Paullo (primo momento di memoria)

Ritrovo alle ore 8:30 in via Palestro a Milano e partenza alle ore 8:45 in direzione di Piazza Fontana.

In piazza Fontana, alle ore 9:00, è prevista una commemorazione con Autorità e Associazioni cittadine.

Al termine ripartenza dei frazionisti in direzione Peschiera Borromeo con arrivo stimato per le ore 10:40. Sosta per un saluto alle Autorità e ripartenza per Pantigliate dove è prevista una ulteriore breve sosta di saluto e quindi avvio verso Paullo con arrivo verso le ore 12:10.

A Paullo converge nel frattempo una staffetta collaterale proveniente da Liscate e Settala per compartecipare alla commemorazione del momento di memoria….milanese, con la presenza degli Amministratori dei rispettivi Comuni. Ristoro conviviale.

1° agosto 2023: Roncadelle-Brescia (secondo momento di memoria)

Ritrovo a Roncadelle alle ore 16:15, presso la sede degli Alpini, dei podisti bresciani e della rappresentativa bolognese sopraggiunta da Paullo. Cerimonia commemorativa e partenza alle ore 16:45 per Brescia, con arrivo in Piazza della Loggia e commemorazione alle ore 18:00 presso la stele della strage con gli Amministratori, le Associazioni locali e rappresentanze dei Comuni contermini.

**In appendice serale: una ministaffetta, che coinvolgerà i podisti di Castelfranco Emilia (MO) e la rappresentativa dell’Atletica Presezzo (BG), con destinazione Bosco Albergati (MO) inserita nel contesto delle iniziative della locale Festa dell’Unità a ricordo della strage di Bologna.

2 agosto 2023: Bologna Ipercoop-Bologna Montagnola (terzo momento di memoria)

Ritrovo alle ore 6:05 dei rappresentanti bolognesi e partenza alla volta della Montagnola di Bologna dove c’è da sempre il raduno delle Staffette che partecipano alla sfilata cittadina verso il piazzale della Stazione Centrale per presenziare alla commemorazione ufficiale della strage di Bologna.