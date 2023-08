Bergamo. Soccorso alpinista a Clusone, famiglia soccorsa a Carona

(Mi-lorenteggio.com) BERGAMO, 2 agosto 2023 – I tecnici della VI Orobica del Soccorso alpino hanno completato stasera due interventi. A Clusone sono stati attivati intorno alle 19:00 per un cercatore di funghi precipitato per un centinaio di metri dalla zona di Pianone, verso la Val Flesch. Sono partite le squadre, con cinque tecnici e la centrale ha attivato anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. I soccorritori sono arrivati sul posto ma l’uomo non era riuscito a fornire informazioni precise e neppure a inviare le coordinate. L’equipe dell’elisoccorso è comunque riuscita a localizzarlo e quindi è stato raggiunto, stabilizzato e recuperato tramite vericello, infine trasportato in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 21:00. A Isola di Fondra i tecnici sono stati attivati poco prima delle 19:00 per una famiglia di turisti in difficoltà. Erano partiti da Carona per Roncobello, attraverso la strada piana. Tra Isola e Trabuchello hanno incontrato delle difficoltà dovute agli effetti del maltempo dei giorni scorsi e non riuscivano a proseguire, allora hanno chiesto aiuto. Sul posto le squadre territoriali del Soccorso alpino, una decina i tecnici impegnati, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Bergamo. I turisti sono stati raggiunti e valutati – erano illesi – e infine recuperati e portati a Roncobello. L’intervento è finito in serata.